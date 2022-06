Ekel-Fund bei Rewe-Discounter bringt Kunden auf die Palme: „Lebensmittel kosten eh nix!“

Von: Yasina Hipp

Ein Billa-Kunde entdeckt Unschönes in seinem Suppengrün. © Twitter/Screenshot/_human55

Ein Supermarkt-Kunde macht in der Gemüse-Abteilung eine unschöne Entdeckung. Ein Foto davon postet er auf Twitter und macht damit seinem Ärger Luft.

München - Aktuell kann einem der Einkauf im Supermarkt ganz schön die Laune vermiesen. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steigen die Lebensmittelpreise hierzulande an. Die Inflation treibt die Kosten in die Höhe. Das bekommt eben auch jeder im alltäglichen Leben und im Gang zum Supermarkt zu spüren.

Einen Billa-Kunden trifft es nun noch härter. Er entdeckt nämlich noch eine richtig eklige Packung in der Gemüse-Abteilung des Discounters der Rewe Gruppe. Der Einkäufer veröffentlicht davon ein Foto auf seinem Twitter-Kanal.

Rewe-Gruppe: Verschimmeltes Gemüse bei Billa

Auf dem Foto zu sehen: Eine Packung Suppengrün bestehend aus einer Karotte, einer Stande Lauch, Sellerie, Petersilie, und Porree. Die Lebensmittel sind sogar mit einem Bio-Label gekennzeichnet und dem Hinweis auf Österreich als Herkunftsland. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus. Bei genauerer Betrachtung sticht einem aber der Grund für die Empörung des Kunden direkt ins Auge. Eine komplett verschimmelte Stange Lauch war auch in der Packung. Auch auf der Karotte sind schon erste Schimmelspuren zu entdecken. Der Urheber des Posts schreibt wütend dazu: „Haltbar bis 26.6. Lebensmittel kosten eh nix, macht daher auch nix“.

Angesichts der aktuellen Lage ist die Empörung des Billa-Kunden durchaus verständlich. Das Unternehmen selbst hat bisher noch nicht auf den Post reagiert.

