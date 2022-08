Rewe-Eier: Möglicher Schreibfehler auf Preisschild sorgt für Lacher im Netz, derweil ist er Absicht

Schreibfehler von Supermärkten können sehr unterhaltsam sein. Ein Fehler von Rewe brachte nun die Instagram-Community zum Lachen, allerdings befanden sich dahinter ernste Absichten.

München - Ab und zu schleichen sich Fehler in die Supermärkten ein. So fehlte beim Aldi auf der Aprikosen-Verpackung die Produktbeschreibung. Rewe verwechselte Wein mit Limonade oder deklariert vegane Gerichte als Fleischprodukt. Jetzt lachten Nutzer auf Instagram erneut über Rewe. In einer Filiale wurde die Marke der Eier anscheinend falsch geschrieben. Das falsche Wort hatte im Rewe-Kontext eine besonders lustige Bedeutung. Doch eigentlich ging es um ein wichtiges Thema.

Rewe-Eier: Schreibfehler auf Preisschild sorgt für Lacher im Netz

Auf Instagram postete die Seite „notesofgermany“, die fast 70.000 Follower hat, ein Bild aus einer Rewe-Filiale. Zu sehen sind Eier aus Bodenhaltung der Marke „Nein!“. Doch Moment, die Rewe-Eigenmarke heißt doch eigentlich „ja!“? Die Nutzer machten sich über den Post lustig. Denn diese Verwechslung ist sehr skurril.

Die Nutzer waren unter den Kommentaren sehr kreativ. „Da war wohl Gegenteiltag“, schrieb einer unter dem Bild. „Soll ich’s wirklich machen oder sag ich lieber nein?!“ dichtete ein User den Song „Jein“ von Fettes Brot um. Andere erinnerte das „Nein!“ eher an eine Hochzeit. „Willst du, bis der Tod euch scheidet, treu ihr sein für alle Tage?“ schrieb jemand anderes. Andere unterstellen, eine vegane Praktikantin sei am Werk gewesen. Auch einen Clown sollen die Mitarbeiter gefrühstückt haben.

Rewe-Schreibfehler ist gewollt - Kampagne gegen Kükentöten

Andere hielten den Schreibfehler für ein Statement. „Nein zu Eiern aus Bodenhaltung ist ein Versehen mit Sinn!“, schrieb ein User. Und tatsächlich, das Wort scheint kein Fehler zu sein, sondern gehört zu einer Kampagne von Rewe. Der Supermarkt sagt nämlich „Nein!“ zum Kükentöten. Das gelbe Herz auf dem Eierkarton - das auch auf den Eiern des Instagram-Posts zu sehen ist - symbolisiert die Eier ohne Kükentöten, wie Rewe auf seiner Homepage schreibt. Auch auf Instagram klärt ein User und nach eigenen Angaben ehemaliger Mitarbeiter von Rewe auf. „Das ist tatsächlich kein Versehen. Rewe hat genau aus diesem Grund die Eier „Nein!“ benannt.“ (vk)