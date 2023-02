Kaufland-Kundin zeigt Kassenzettel vom 9.11.1998, da hieß der Laden sogar noch anders

Teilen

Kassenzettel sind meistens ein lästiges Mitbringsel des Einkaufes und landen häufig im Müll. Doch nicht bei einer Kaufland-Kundin, denn diese fand einen Kassenbon aus dem Jahr 1998.

Dallgow/München - Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie am 9. November 1998 gemacht haben? Damals, als die Währung noch die Deutsche Mark war und Gerhard Schröder Bundeskanzler wurde? Eine Erinnerungshilfe könnten dabei alte Kassenzettel liefern, die Kunden immer wieder mal finden. So etwa ein Mann, der einen Kassenbon aus dem Jahr 2000 fand, als es den Drogeriemarkt Schlecker noch gab. Für nostalgische Gefühle kann auch ein Kassenzettel aus dem Jahr 1998 sorgen. Eine ehemalige Kaufland-Kundin postete diesen auf Facebook. Damals hieß sogar der Supermarkt sogar noch anders.

Kaufland: Kundin findet Kassenzettel aus dem Jahr 1998 - als der Laden noch anders hieß

Der Kassenzettel wird wohl einige neidisch machen. Denn die Preise sind ein wahrer Traum. Margarine für umgerechnet etwa 23 Cent, 2,5 Kilo Äpfel für nur einen Euro oder Milch für knapp 39 Cent. Preise, die heutzutage durch die Inflation kaum vorstellbar sind. In den sozialen Netzwerken überbieten sich die Kunden mit den Verkaufspreisen in den Supermärkten. Ein Kunde postete auf Facebook Salatgurken, die pro Stück 2,49 Euro kosteten. Ein anderer Kunde beschwerte sich über Blumenkohl für 4,99 und ein weiterer traute seinen Augen nicht, als ein Hähnchen auf fast 23 Euro reduziert wurde.

Aus KaufMarkt wurde Kaufland: Filialen in neuen Bundesländern bekamen anderen Namen

Von der historischen Entdeckung machte die ehemalige KaufMarkt-Kundin einen Schnappschuss und teilte ihn auf Facebook. „1998, da war Kaufland noch KaufMarkt. Jedenfalls in Dallgow“, schrieb sie dazu. Denn von 1995 bis 2010 hießen die SB-Warenhaus-Märkte in den neuen Bundesländern noch nicht Kaufland, sondern KaufMarkt. Mittlerweile gibt es Kaufmarkt-Filialen nur noch in Verbindung mit dem Allgäuer Supermarkt „Feneberg“.

Heutzutage zeigen die Kassenzettel nicht nur andere Preise, sondern auch eine Menge Werbung. Darüber ärgerte sich etwa ein Rewe-Kunde, der einen Kassenzettel mit „mehr Werbung als Einkäufe“ beschrieb. Skurriler ist nur, dass Rewe auf einem ausgedruckten Kassenzettel mit einem digitalen Kassenzettel warb. (vk)