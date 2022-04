Rewe-Fail: Hier lief eindeutig was schief - Sehen Sie es auch?

Von: Julia Volkenand

Teilen

Auf diesem Foto aus einem Rewe stimmt was nicht. © Screenshot

In diesem Rewe ist was faul. Eine Kundin musste beim Anblick dieses Regals richtig schmunzeln. „Was los, Rewe?“, will sie wissen.

München - Fehler passieren jedem mal - auch im Job. Im Idealfall bekommt niemand was von kleinen Fehltritten mit. Das Missgeschick bei Rewe sorgte jetzt aber für Lacher im Netz. Eine Kundin postete auf Twitter ein Foto aus dem Supermarkt. Darauf zu sehen: Ein vollgepacktes Regal mit vielen roten und weißen Weinflaschen. Darüber schreibt die Nutzerin: „Was los Rewe?“ Eigentlich kein ungewöhnlicher Anblick, schließlich haben die meisten Supermärkte eine Weinabteilung. Doch was hat die Kundin so verdutzt, dass sie gleich zum Handy greift und ihre Entdeckung mit der Welt teilt? Entdecken Sie den kleinen Fehler im Bild?

Rewe: Foto von Weinregal sorgt für Schmunzler bei Kundin

Es liegt wohl an dem Schild, das groß für die Kundenorientierung über dem Regal hängt. Hinter dem Weinregal scheint „Wasser“ zu stehen, verrät es, doch über dem Alkohol ist der Schriftzug „Limonade“ zu lesen. Wenn das mal nicht zu Verwirrung oder gar Verwechslungen führt.

Ob es sich um ein falsch aufgehängtes Schild handelt, oder das Sortiment kurzfristig umsortiert wurde, wird aus dem Bild freilich nicht klar. Schlimm ist der kleine Fauxpas im Zweifel ohnehin nicht, schließlich dürfte jeder Kunde vor dem Kauf nochmal einen Blick auf die Ware werfen, die er da grade einpackt. Ob das Foto gerade erst entstanden oder schon etwas älter ist, sagt die Nutzerin nicht. Der Supermarkt antwortete zunächst nicht auf den Post.

Ein weiterer Rewe-Kunde stutzte beim Einkauf ebenfalls, allerdings eher vor Schreck, als er auf den Kassenbetrag schaute.