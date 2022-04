Auto parkt mitten in Bahnhofsgebäude direkt vor Rewe - Fahrer scheint sich keiner Schuld bewusst

Ein PKW-Fahrer parkte sein Auto im Bahnhofsgebäude Hamburg-Altona. © Polizei

Ein 31-jähriger Rumäne fährt mit seinem PKW durch das Bahnhofsgebäude Hamburg Altona und parkt schließlich vor einem Rewe.

Hamburg / München - In Hamburg sorgte ein 31-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen für Aufsehen. Er fuhr mit seinem Auto in das Gebäude des Bahnhofs Hamburg-Altona, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht und parkte vor einem Supermarkt.

PKW im Bahnhofsgebäude Hamburg-Altona: Fahrer alkoholisiert

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, stellten die Beamten der Hamburger Bundespolizei gegen 5.15 Uhr vor einem Supermarkt des Bahnhofs einen PKW fest. Wie die Bundespolizei auf Anfrage von tz.de mitteilte, handelte es sich bei dem Supermarkt um einen Rewe To Go, der sich im Erdgeschoss des Bahnhofs befindet.

Der Motor lief und Musik ertönte bei weit geöffneter Fahrertür. Der Fahrer des PKW kam den Beamten „mit einer Weinflasche in der Hand entgegen und wollte wieder in sein Fahrzeug steigen“, heißt es in der Mitteilung. Die Bundespolizisten verhinderten eine Weiterfahrt. Stattdessen wurde der 31-jährige rumänische Staatsbürger zu einem Atemalkoholtest gebeten. Dieser ergab einen Wert von 1,14 Promille.

Alkoholisierter PKW-Fahrer parkt vor Rewe: Wie kam er in das Bahnhofsgebäude?

Vom Bahnhof Hamburg-Altona fahren auch Autoreisezüge weg, erklärte der Sprecher der Bundespolizei, Thomas Hippler, auf Anfrage von tz.de. Somit entstehe „theoretisch eine Zufahrt mit dem Auto in das Bahnhofsgebäude“. Kommen Autoreisezüge an oder werden abgefertigt, würden die Autos über eine Trasse den Bahnhof entlang fahren, damit es zu keiner Behinderung der Fußgänger komme. Diesen Weg habe der 31-Jährige vermutlich genommen, eine andere Möglichkeit gebe es nicht, so die Polizei gegenüber tz.de.

Dass der 31-jährige Rumäne in Zukunft seine Einkäufe für einen gewissen Zeitraum auch außerhalb eines Bahnhofsgebäudes nicht mehr mit einem Kraftfahrzeug durchführen darf, davon sei auszugehen, hieß es in der Pressemitteilung abschließend.

