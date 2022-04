„Komiker“ im Rewe unterwegs: Obst- und Gemüse-Schilder bekommen besonders kreativen Anstrich

Von: Magdalena von Zumbusch

In einem Rewe-Markt, wohl in Hamburg, wurden die Produkt-Schilder mit Sprüchen verziert. © Screenshot @jale1819/ Twitter

„Warum, lieber Gott, hab ich so einen Kack-Humor und finde das witzig?“, schreibt eine Userin zu den kreativen Schildern im Rewe in Hamburg.

Hamburg - Die Kundin einer Rewe-Markt-Filiale (scheinbar in Hamburg) dokumentiert die Produkt-Schilder des Supermarktes, die mit Sprüchen beschrieben sind. Der unbekannte Verfasser fand die Sprüche wohl lustig, auf Twitter ist sind nicht alle überzeugt.

Rewe: Es wird lustig - Brokkoli („Broko Lee“), der „vegane Bruder von Bruce Lee“

Bei ihrem Einkauf in einer Rewe-Filiale fotografierte eine Kundin die mit Sprüchen versehenen Gemüse-Schilder und postete sie auf Twitter. „Wie heißt der vegane Bruder von Bruce Lee?“, heißt es da zum Beispiel. Die richtige Antwort auf dem Schild mit dem Brokkoli-Angebot wäre dann „Broko Lee“. Es war offensichtlich jemand mit Schenkelklopfer-Humor am Werk, wahrscheinlich ein Rewe-Mitarbeiter.

Bei Rewe geht man zumindest „noch mit Lust und Laune zur Arbeit“, meint ein Twitterer

Es geht weiter mit dem Gurkenschild - „Du bist mir ja eine Gurke“, heißt es - und dem Salat-Schild („Jetzt haben wir den Salat“). So richtig zum Lachen bringen die Schilder wahrscheinlich nicht viele Leute, aber der Versuch wird von vielen Twitter-Nutzern jedenfalls honoriert.

„Da geht jemand noch mit Lust und Laune zur Arbeit. Das sollte man positiv anerkennen. Das können viele ja nicht von sich behaupten. Btw. ist es auch mein Humor“, meint ein User. „Zaubert den ein oder anderen Kunden sicherlich ein Lächeln ins Gesicht“, meint ein wiederum anderer. „Sollten sich andere Supermärkte durchaus ein Beispiel drannehmen“.

Rewe: Andere Twitter-Nutzer sind strenger - „Kack-Humor“, findet eine Nutzerin

Einige sind aber auch nicht zurückhaltend mit Kritik an dem Humor: „Warum, lieber Gott, hab ich so einen kack Humor und finde das witzig?“ meint etwa eine Userin. „An Tagen wie diesen wünscht man sich eine Überdosis Morphium“, twittert ein Nutzer, der scheinbar lieber tot wäre, als diesen Humor aushalten zu müssen, in Anlehnung an ein „Tote Hosen“-Lied und übertreibt es damit wohl etwas. Auch wenn sich nicht jeder belustigt fühlt, einigen Kunden von Rewe hat die Aktion offensichtlich den Tag erleichtert.