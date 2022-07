Neues Hamster-Produkt bei Rewe entdeckt? - „Der Typ muss ein echt großes Kaninchen haben“

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Ein Kunde kaufte beim Rewe so viel Salat, dass sein ganzer Einkaufswagen voll war. © Screenshot Reddit

Den einen ging beim Hamstern der Lagerplatz aus, andere standen vor leeren Regalen. Jetzt scheint ein neues Produkt bei den Sammlern beliebt zu sein.

München - Seit Corona weiß so ziemlich jeder, was „hamstern“ bedeutet. In den Supermärkten waren schon einige Dinge für mehrere Wochen ausverkauft. Hamstereinkäufe betrafen vor allem Öl, Klopapier, Hefe und Mehl. Doch wer jetzt dachte, dass die Zeiten des Hamsterns vorbei ist, der täuscht sich womöglich. Ein Rewe-Kunde machte einen Schnappschuss, den er auf Reddit teilte. Darauf zusehen ist ein voller Einkaufswagen mit nur einer Produktsorte.

Rewe: Neues Hamster-Produkt - Kunde kauft massenweise Salat

Ein Rewe-Kunde machte einen kuriosen XXL-Einkauf, wie ein Reddit-User postete. Der Einkaufswagen des Kunden war voller Eisbergsalat. Die Menge des Salats erinnert stark an Hamstereinkäufe. Unter dem Post sammelten sich viele Ideen darüber, was der Käufer mit dem Salat wohl vorhat.

„Der Dönermann kauft im Angebot“, schrieb ein User. Ein weiterer Kommentar ergänzte: „Nix Besonderes. Macht unser Dönermann auch oft, wenn Salat im Angebot ist.“ Manche User erkannten den Käufer sofort: „Der Typ aus den Mathebüchern wurde gefunden!!!“ Oder: „Oh nein, Maximilian aus dem Mathematikbuch ist Wirklichkeit.“ Ein anderer Nutzer musste sofort an den Rapper Kollegah denken: „Wenn der Bizeps zu groß ist und du schnell abnehmen musst.“ In seinem Song rappt der Musiker: „Denn jeder weiß, der Bizeps schrumpft von Salat.“ Einige vermuteten, dass der Käufer ein Haustier hat: „Der Typ muss ein echt großes Kaninchen haben.“ Ein weiterer User ergänzte: „Oder einen ganzen Hasenstall.“ Eine weitere Idee: „Ich tippe auf eine Jugend-Freizeit.“

Wie auch unter dem Post kann nur spekuliert werden, was der Mann mit dem ganzen Salat vorhat. Letzterer Tipp ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. In fast allen Bundesländern sind Sommerferien. Wer aufgrund des Lufthansa-Streiks zu Hause bleiben muss, kann seine Kinder auf eine Ferienfreizeit schicken. Eltern können beruhigt sein, denn an Salat wird es den Kindern dann wohl nicht mangeln. (vk)