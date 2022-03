Achtung Verwechslungsgefahr: Bei Rewe-Kunde weckt dieser Anblick großes Interesse

Skurriles Hinweisschild

In einem Rewe-Markt hängt ein Spender mit einem amüsanten Hinweiszettel.

Ein Rewe-Kunde entdeckt einen skurril anmutenden Zettel an einem Spender. Das Foto teilt er im Netz. Nutzer kontern mit anderen bizarren Hinweisschildern und Geschichten.

München - Gelegentlich kommt es im Alltag vor, dass man Schilder oder Hinweise sieht und sich denkt: „Häh? Das ist doch klar.“ Wozu braucht es da einen Hinweis? Jeder mit gesundem Menschenverstand weiß das doch.

Sollte man meinen. Doch spektakuläre Gerichtsurteile gerade aus den USA beweisen, dass es manchmal doch besser ist, einen noch so trivialen Hinweis zu formulieren. Etwa der Fall einer McDonald‘s-Kundin, der 1994 Schmerzensgeld zugesprochen wurde, weil sie sich an einem Kaffee verbrannte. Seitdem steht auf Bechern der Hinweis, dass es sich bei Kaffee um ein Heißgetränk handelt.

Verwechslungsgefahr: Schild auf Spender bei Rewe wird im Netz diskutiert

Nun sind wir nicht in den USA, sondern in Deutschland. Doch auch hierzulande wird mancherorts am gesunden Menschenverstand gezweifelt. So offenbar auch bei Rewe. Ein Kunde teilte bei Twitter ein amüsantes Bild, das offensichtlich in einem Supermarkt des Lebensmitteleinzelhändlers aufgenommen wurde.

Zu sehen ist ein Spender, der bei der Salat-Bar steht. Daran klebt oder hängt ein gelber Zettel. Darauf steht: „Kein Salatdressing!! Bitte hier Hände desinfizieren. Danke.“ Nun weiß man nicht, warum sich Rewe gezwungen sah, darauf hinzuweisen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, oder einer Klage zuvorzukommen? Gab es vielleicht schon einmal eine Verwechslung, und ein Kunde kippte sich Desinfektionsmittel anstatt Dressing auf den Salat? Wir wissen es nicht.

Ich war selten mehr an einer Geschichte interessiert als an der, die hinter diesem Schild steckt pic.twitter.com/zn8lhljwtB — 𝙧𝙤𝙩𝙚𝙧 𝙥𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧 (@roter_pander) March 8, 2022

Der Twitter-User würde es gerne wissen. Zu dem Bild schrieb er: „Ich war selten mehr an einer Geschichte interessiert als an der, die hinter diesem Schild steckt.“ Ein anderes Bild einer kuriosen Verwechslung bei Rewe tauchte bei Twitter ebenfalls auf.

Skurriler Hinweiszettel bei Rewe: Twitter-User zeigen weitere Schilder-Highlights

Ein Nutzer mutmaßte, dass an der Stelle normalerweise die Flasche mit dem Salatdressing steht, und dann jemand dachte, dass sich auch tatsächlich Dressing darin befindet. Andere User teilten ähnlich skurrile Bilder. Eine Frau postete etwa einen Zettel, der bei ihrem Frauenarzt hängt. „Bitte keine Stuhl- und Urinproben in den Briefkasten werfen!!!!“, steht darauf. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so etwas schon vorgekommen ist.

Ein anderer präsentierte eine Burger-Schachtel von Burger King, darauf steht: „Verzehrempfehlung: Vor dem Essen Schachtel öffnen.“ Wiederum ein anderer Nutzer schrieb von einer ähnlichen Verwechslung: „Ich hatte das ganze umgekehrt - dachte es ist ein Desinfektspender, aber es war Sirup.“ Das zeigt: Ein Hinweis ist doch nicht unwichtig, auch wenn er noch so bizarr erscheint. Auch eine Verwechslung bei Lidl wurde bei Twitter lebhaft debattiert. (mt) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.