Könnte gefährlich werden: Rewe-Kunde schwer verwundert

Von: Kai Hartwig

In jedem Supermarkt in Deutschland müssen Brandschutzvorkehrungen getroffen werden. Ein Rewe-Kunde machte in einer Filiale eine gefährliche Situation aus.

München – Einen Einkauf tätigt früher oder später jeder Mensch einmal. Im Supermarkt oder beim Discounter wird sich dann mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs eingedeckt. In den Regalen und Auslagen entdecken Kunden auch mitunter unerwartete Sonderangebote.

Ob bei Discountern wie Aldi und Lidl oder Supermärkten wie Rewe, Edeka und Kaufland – die Zufriedenheit und Sicherheit der Kunden hat für die Märkte Priorität. Doch ganz offensichtlich können die einzelnen Filialen diesem Gebot nicht immer uneingeschränkt nachkommen. Das zeigte nun ein Foto, das bei Twitter auftauchte.

Rewe-Kunde schwer verwundert: Brandschutztür mit Europaletten zugestellt – „Ob das so toll ist?“

Ein User postete einen Schnappschuss, der seinen Angaben zufolge aus einer Rewe-Filiale stammt. Dazu schrieb er: „Moin zusammen. Heute per Zufall in nem Rewe entdeckt. Brandschutztür mit Wasserpalletten davor. Na ob das so toll ist. Genauso wie der aufgesperrte Notausgang, der auch als Brandschutztür ausgelegt ist.“

In der Tat sah man auf dem Foto zwei Europaletten unmittelbar vor einer Doppeltür, auf deren beiden Teilen Aufkleber mit dem Schriftzug „Brandschutztür“ angebracht waren. Auf einer der Paletten waren zudem fünf Getränkekästen gestapelt worden. Im Falle eines Brandes könnte die Sache durchaus gefährlich werden.

Und der Urheber des Tweets könnte durchaus wissen, wovon er da redet. Der Bio seines Twitter-Accounts nach ist er bei der Feuerwehr tätig. Auch diverse Fotos des Twitter-Users lassen den Schluss zu, dass er in Sachen Brandschutz sozusagen vom Fach sein könnte.

In dieser Rewe-Filiale wurde offenbar zeitweise der Brandschutz etwas missachtet. © Screenshot / twitter.com/HalbleiterDotar

Rewe: Brandschutzvorrichtungen in Filiale unzureichend – Twitter-Userin erlebt ähnliches in Hotel

Eine Nutzerin antwortete dem mahnenden Tweet des mutmaßlichen Feuerwehrmanns mit eigenen Eindrücken. „Brandschutz im Hotel hier läuft auch ganz prima“, gab sie voller Ironie an und postete zwei Bilder. Das eine zeigte mehrere Bedienfelder für die Feuerwehr, die allerdings bunt leuchteten. Neben dem Wort „Betrieb“ blinkte es ebenso wie bei „Störung“ und „Abschaltung“. Auf dem zweiten Bild sah man das Kästchen für den Rauchabzug und auch hier war gefühlt jedes Warnlämpchen an.

Der vermutliche Brandexperte konnte den Schutzvorrichtungen des Hotels aber immerhin noch etwas Gutes abgewinnen. „Aber die LEDs funktionieren“, entgegnete er im Scherz der Twitter-Userin. Ob sie das beruhigen konnte, steht zu bezweifeln. Wie schnell ein Feuer ausbrechen kann, erlebten jüngst die Mitarbeiter einer Münchner Rewe-Filiale. (kh)