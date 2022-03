Nanu?! Rewe-Kunde macht schräge Käse-Entdeckung – die Supermarktkette reagiert

Von: Kai Hartwig

Diese beiden Käse-Packungen machten einen Rewe-Kunden stutzig. © Screenshot / twitter.com/Fahrradhauptst1

Wer auf der Suche nach Käse den Supermarkt betritt, kann sich vor lauter Angebot oft kaum entscheiden. Bei Rewe fiel einem Kunden etwas Merkwürdiges auf.

München – In den Regalen von Discountern und Supermärkten ist die Auswahl enorm. Auch beim Käse ist für nahezu jeden Geschmack etwas dabei. Das Molkereiprodukt erfreut sich bei vielen Verbrauchern großer Beliebtheit.

Ob auf dem Brot, der Semmel oder einem Sandwich – die Scheibe Käse wollen viele Menschen auf ihrem Snack nicht missen. Auch die Supermarktkette Rewe hat zahlreiche Käse-Produkte im Angebot. Einem aufmerksamen Rewe-Kunden fiel nun eine schräge Entdeckung.

Rewe: Kunde macht schräge Entdeckung auf Käse-Packungen

Er verglich zwei Käse-Packungen der Rewe-Eigenmarke „Ja“ miteinander. Und die wiesen trotz ähnlicher Aufmachung doch einige Unterschiede auf. Insbesondere in der Handhabung. Der Rewe-Kunde postete ein Bild der zwei „Ja“-Produkte bei Twitter: Eine Packung Tilsiter und ein Gouda (jung). „Liebe Rewe-Supermarkt, warum geht der Tilsiter unten rechts, der Gouda oben links auf?“, wollte er wissen.

In der Tat befindet sich auf der Packung mit dem Tilsiter-Käse der Vermerk „Hier öffnen“ in der unteren rechten Ecke. Dagegen ist eine entsprechende Markierung an der Gouda-Käse-Verpackung in der linken oberen Ecke zu sehen. Also genau gegenüber.

Rewe reagiert auf Käse-Hinweis eines Kunden – „Wenn Du es ganz genau wissen möchtest...“

Davon abgesehen unterscheiden sich die Verpackungen der beiden Käsesorten eigentlich nur in ihrer Farbe. Bis auf eine weitere Kleinigkeit, die einem anderen Twitter-Nutzer auffiel. „Und warum hat der Tilsiter die Nährwerte auf dem Deckel stehen, der Gouda aber nicht?“, kommentierte er den Post.

„Auch das ist eine berechtigte Frage“, entgegnete der Urheber des Tweets zustimmend. Nun meldete sich auch das Twitter-Team von Rewe zu Wort: „Wenn Du es ganz genau wissen möchtest, nenne uns deine E-Mail-Adresse in einer DM. Dann leiten wir das an die wissenden Kolleg:innen der Qualitätssicherung weiter.“ Ob die Rewe-Qualitätssicherung den Kunden inzwischen aufgeklärt hat, ist nicht bekannt. Auf das Angebot eingegangen ist er zumindest.

Rewe-Käse: Twitter-User mutmaßen über kuriose Unterschiede bei der Beschriftung

Einige Twitter-User mutmaßten trotzdem weiter – und hatten durchaus kreative Lösungsansätze zu bieten. „Na der Gouda kommt aus dem Nordwesten und der Tilsiter aus dem Südosten“, meinte eine Nutzerin. Damit bezog sie sich auf den Ursprung der beiden Käsesorten. Der Gouda stammt ursprünglich aus der gleichnamigen Stadt in den Niederlanden. Der Tilsiter aus Sowetsk, das in der russischen Oblast Kaliningrad liegt.

„Wegen der Verwechslungsgefahr“, glaubte ein anderer Twitter-User. Ein weiterer hielt es für möglich, dass dies unterschiedliche Bedruckung der Verpackungen sehbehinderten Menschen die Unterscheidung erleichtern könnte.

Ein Nutzer fand unterdessen, dass das Käse-Dilemma des Rewe-Kunden im Vergleich zu seinem „Problem“ zu vernachlässigen sei. „Viel nerviger bei Wurst, wenn die Öffnung entgegen der Stapelrichtung ist, du ganz öffnen musst und damit alles schneller austrocknet“, schilderte er. Vielleicht nimmt sich Rewe, das kürzlich einen Käse zurückrufen musste, die Anmerkungen seiner Kunden ja zu Herzen. Und ändert die ein oder andere Kleinigkeit an seinen Verpackungen. Auch die Supermarktkette Kaufland fiel kürzlich mit einer kuriosen Sahne-Verpackung auf. (kh)