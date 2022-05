Rewe-Kundin erschrickt beim Blick auf Kassenzettel: „Ist das ein schlechtes Omen?“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Eine Kundin staunte nicht schlecht, als sie nach ihrem Einkauf bei Rewe die Endsumme auf dem Kassenzettel erblickte - ihren Fund teilte sie sogleich auf Twitter.

Stuttgart - Selbst bei etwas Alltäglichem wie dem wöchentlichen Einkauf warten auf Kunden die ein oder anderen Überraschungen. So auch letztens bei einer Rewe-Kundin: Sie staunte nicht schlecht, als sie nach dem Bezahlen an der Supermarktkasse den Kassenzettel in die Hände bekam und die Endsumme erblickte. Ihren speziellen Fund teilte sie anschließend im Internet.

Rewe-Kundin entdeckt Details auf dem Kassenzettel

„Mein Kassenbon vom Rewe heute früh: Ist das ein schlechtes Omen?“, fragte die Kundin gespielt schockiert auf Twitter. Sie postete ein Foto ihres Kassenzettels nach ihrem Einkauf bei Rewe, auf dem deutlich zu sehen war, worauf genau die Kundin mit dieser Frage anspielte. Die Endsumme, die sie für ihren Einkauf bezahlte, ergab nämlich genau 6,66 Euro. „Was sagt das Amt für Hiobsbotschaften dazu? An eurer fachlichen Einschätzung wäre mir viel gelegen“, führte die Kundin fort. Der von ihr markierte Account teilt auf Twitter regelmäßig ironische Beiträge und betitelt sich dabei selbst als Amt für Hiobsbotschaften.

Twitter-Nutzer schlägt Lösung vor: „Einfach umdrehen, Unglück abwenden“

Ein Twitter-Nutzer empfahl der Kundin einfach den Kassenzettel umzudrehen, um aus der 666 eine 999 zu machen. „Einfach umdrehen, Unglück abwenden, fertig“, kommentierte er, „einen Versuch ist es wert“. Eine weitere Nutzerin schrieb, begleitet von einem lachenden Emoticon: „Deshalb kaufe ich bei Penny. Da kann man ‚aufrunden bitte‘ sagen“ und erntete mit ihrem Kommentar Zustimmung bei den anderen Usern. Eine Reaktion von Rewe blieb bislang aus.

Einem Penny-Kunden jagte der Blick auf seinen Einkaufszettel offenbar Angst ein. Die Reaktion des Discounters ließ nicht lange auf sich warten. (rrm)