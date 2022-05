Schlecht platzierter Rewe-Aufkleber sorgt im Netz für Spott: „Kükentöten“

Von: Kai Hartwig

Die Lebensmittel-Etikettierung hilft Supermarkt-Kunden. Doch bei einem Rewe-Eier-Karton sorgt ein Aufkleber an der falschen Stelle für Aufregung.

Marburg - Kaum ein Lebensmittel ist Basis so vieler Speisen wie das Ei. Ob für selbstgemachte Pasta, zum Backen beim Teig oder einfach als Rührei in der Pfanne - die Möglichkeiten sind vielfältig. Allerdings gerieten die Haltung der Hühner und auch das Töten männlicher Küken im Zuge der Ei-Produktion immer wieder in die Kritik. Inzwischen zeigen Aufkleber auf Eier-Kartons, ob für das jeweilige Produkt Küken sterben mussten oder nicht. Auch bei Supermärkten wie Rewe, Edeka oder Kaufland.

Unternehmen: Rewe Gründungsjahr: 1927 Filialen (Deutschland): mehr als 3.700

Rewe-Kundin von schlecht platziertem Sticker auf Eier-Karton irritiert

In Deutschland ist das Töten männlicher Küken mittlerweile gesetzlich verboten. Bundesweit darf seit dem 1. Januar 2022 kein männliches Küken mehr getötet werden. Im Ausland ist diese grausame Praxis allerdings noch zulässig. Eine Rewe-Kundin entschied sich nun für Eier aus einer Produktion, die auf das Kükentöten verzichtet.

Soweit eine durchaus löbliche Entscheidung. Allerdings ließ ein weiterer Aufkleber auf der Eier-Packung durchaus Raum für Missverständnisse. Auf Twitter postete die Frau ein Bild ihres Eier-Kartons der Rewe-Eigenmarke „Beste Wahl“. Sie hatte sechs Eier aus Freilandhaltung gekauft. Doch das Etikett mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum verdeckte ein wichtiges Detail. „Sagen wir einfach mal, der Rewe hätte den Aufkleber auch intelligenter kleben können“, befand die Kundin.

Rewe-Eier schlecht beklebt: Karton lässt vermuten, dass bei der Produktion „Kükentöten“ stattfand

Der Mindesthaltbarkeitsaufkleber überdeckte den geklebten Hinweis, dass kein Kükentöten für diese Eier-Produktion stattgefunden hat, zur Hälfte. So war beim Blick auf den Eier-Karton ausschließlich das Wort „Kükentöten“ zu lesen.

Bei diesem Eier-Karton von Rewe kam es zu Missverständnissen. © Screenshot / twitter.com/juniiregen

Das verwirrte offenbar auch einen weiteren Twitter-User. „Was steht da sonst?“, fragte er die Urheberin des Tweets. „Da steht, dass Küken NICHT getötet werden für diese Eier“, antwortete diese. Ein anderer Nutzer reagierte auf diesen Hinweis mit mehreren vor Lachen weinenden Emojis. Eine andere Twitter-Nutzerin schrieb nur: „Uff“.

Ob die Etikettierung der Eier-Kartons in den Händen der Rewe-Belegschaft liegt oder diese schon vom Eier-Produzenten etikettiert in die Filiale geliefert werden, lässt sich indes nicht nachvollziehen. Dennoch sollten die zuständigen Mitarbeiter künftig genauer hinschauen, wo sie ihre Aufkleber platzieren. (kh)