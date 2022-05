Rewe-Kundin macht Ekelfund in ihrem Toast: „Irgendwie nicht so super“

Von: Raffaela Maas

In einer Packung Toast der Rewe-Eigenmarke fand eine Kundin einen Fremdkörper - über Facebook nahm sie Kontakt mit dem Unternehmen auf.

Itzehoe - Zum Frühstück oder zwischendurch: Als sie gerade eine Scheibe Toast essen wollte, bemerkte eine Rewe-Kundin gerade rechtzeitig ein Stück Plastik in einer Toastscheibe der Eigenmarke. Um eine Beschwerde einzureichen, wandte sie sich im Netz direkt an das Unternehmen.

Rewe-Kundin über Facebook: „Irgendwie nicht so super“

Verärgert schrieb sie über Facebook dem offiziellen Account von Rewe. „Heute in meinem Toast von Ja! gefunden, irgendwie nicht so super“, kommentierte sie den Fund. Auf dem Bild, das sie dem Post angefügt hat, sieht man ein blaues Stück Plastik in einer Scheibe Toast der Eigenmarke. Ob der Fremdkörper tatsächlich so im Toast steckte, kann nicht nachgewiesen werden, jedoch deutete auch nichts auf einen Fake seitens der Kundin hin. Ein Nutzer riet der Beitragerstellerin schlicht zu einem Umtausch von dem Produkt, ohne die Aufregung nachvollziehen zu können.

Rewe reagiert auf Beschwerde der aufgebrachten Kundin

Rewe selbst reagierte schnell auf die Beschwerde der Kundin und nahm diese ernst. „Es tut uns natürlich leid, dass du diesen Fund gemacht hast. Das entspricht nicht unseren hohen Qualitätsstandards“, antwortete ein Social-Media-Beauftragter. Außerdem bat er um Fotos von dem genauen Produktnamen und der Chargennummer, sowie der E-Mail per privater Nachricht, damit das Ganze an die zuständigen Kollegen und Kolleginnen weitergeleitet werden kann. Wie es in dem Fall weiterging, ist nicht bekannt.

