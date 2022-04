„Milde interessant“: Was Rewe neben Pfandautomaten aufstellt, sieht man sonst nur im Badezimmer

Von: Julia Volkenand

Teilen

Praktisch oder komisch? Dieses Becken bringt Rewe-Kunden zum Schmunzeln. © Screenshot

Mit dieser eigentlich praktischen Idee brachte ein Rewe-Markt seine Kunden zuerst zum Staunen und anschließend zum Scherzen

München - Ein perfektes Beispiel der Kategorie „sinnvoll, aber optisch seltsam“ präsentierte jüngst ein Rewe-Markt mit einer Neuerung in einer Filiale. Denn was auf den ersten Blick, wie ein schreckliches Versehen aussieht, erfüllt tatsächlich einen Zweck. Das ändert aber nichts daran, dass Kunden wohl öfter zweimal hinschauen müssen, wenn sie durch die Filiale spazieren. So ging es auch einem Kunden, der so erstaunt war, über das, was er da sah, dass er sofort das Handy zückte und ein Foto auf Twitter teilte.

Auf dem Bild zu sehen: Ein Pfandautomat, wie er in den meisten Supermärkten zu finden ist. Daneben allerdings findet sich ein Stahlbecken, das verdächtig nach etwas aussieht, das man sonst nur in der Herrentoilette findet. Nur ein bisschen zu hoch ist es angebracht, um wirklich zum Erleichtern einzuladen. Die Caption „Milde interessant: Dieser Rewe hat ein Pissoir zwischen den Pfandautomaten, um ‚Restflüssigkeiten‘ loszuwerden“ vollendet den Post.

Rewe: Kunde über Becken neben Pfandautomat erstaunt

Doch hat der Markt da wirklich das weltunpraktischste Pissoir direkt neben dem Pfandautomaten aufgestellt? Wohl kaum. Auf einem Schild über dem Becken gibt es die Antwort auf offene Fragen. Denn es soll tatsächlich für das Entsorgen von „Restflüssigkeiten“ dienen, die sich womöglich noch in Flaschen befinden. Diese müssen nämlich vollständig entleert sein, bevor sie in den Pfandautomaten wandern. Wer also ab und an Pfand zurückholt oder gar dicken Reibach mit Pfandzetteln machen will, weiß, dass immer wieder ein bisschen Limo, Wasser oder Saft in den Flaschen zurückbleibt. Das ist schlecht für den Automaten, in dem die Flaschen teilweise zerquetscht werden. Ein Auffangbecken daneben aufzustellen, macht also tatsächlich Sinn.

Rewe: Twitter-Nutzer scherzen über Neuerung

Dass es optisch weniger an ein Waschbecken, als an eine Bedürfnisanstalt erinnert, ist für den ein oder anderen zugegebenermaßen wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Immerhin sorgte der Anblick aber beim Kunden für einen Schmunzler. Auch andere Twitternutzer amüsierten sich und mutmaßten, wie man das Becken am besten nutzen könnte: „Wenn man sich sehr stark nach hinten lehnen würde?“, oder „Oder drauf setzen & Füße baumeln lassen“ scherzen zwei Nutzer. Das sind natürlich nur Witze, keinesfalls sollte man diesen Vorschlägen also folgen. Andere finden die Idee vom Resteentsorgen lobenswert und freuen sich: „Ich finde die Idee gar nicht mal schlecht, da die Flüssigkeiten der Getränkereste nicht schön riechen, so spart man vermutlich sogar Wartungsarbeiten ein.“

Ob das Becken tatsächlich ganz neu installiert wurde oder es sich bei dem Post um ein älteres Foto handelt, wird nicht klar. Über eine Beschriftung im Rewe-Markt wunderten sich Wein-Interessierte unlängst. (jv)