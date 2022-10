„Feine Sache“ - Rewe verschenkt unförmiges Obst und Gemüse

Von: Katharina Brumbauer

Obst und Gemüse, das Rewe nicht mehr verkaufen möchte, bietet der Supermarkt seinen Kunden in einem Korb zur kostenlosen Entnahme an. Auf Twitter kommt die Aktion gut an.

Andernach - Im Korb liegt eine Paprika, die schon ganz leicht schrumplig ist. Bananen, die an manchen Stellen schon braun sind. Abgebrochene Radieschen. Verkaufen möchte Rewe solch „unförmiges“ Obst und Gemüse nicht mehr. Aber zu schade, um es wegzuwerfen, ist es dennoch. Deswegen verschenkt der Supermarkt die Ware an seine Kunden. Ein entsprechendes Foto aus einer Filiale in Andernach in Rheinland-Pfalz tauchte nun auf Twitter auf. Von der Netzgemeinde gab es Beifall für die Aktion.

Explodierende Lebensmittelpreise: Bild von kostenlosem Obst und Gemüse kommt auf Twitter gut an

Die User sind begeistert von der „Rewe Spendentüte“, wie ein Nutzer den Korb mit dem unförmigen, kostenlosen Obst und Gemüse nennt. „Solle Schule machen“ oder „Für Menschen, die drauf angewiesen sind, eine feine Sache“ heißt es in den Kommentaren.

Angesichts explodierender Lebensmittelpreise können viele Kunden das geschenkte Obst- und Gemüse gut gebrauchen. Gerade die frische Ware können sich Menschen mit geringem Einkommen nicht mehr leisten. „Suchen Sie sich etwas aus, nehmen zwei, drei Produkte mit“ erklären die Rewe-Filial-Mitarbeiter aus Andernach auf einem Hinweisschild. Und fügen gleichzeitig hinzu: „Lassen Sie anderen Kunden auch etwas übrig.“ Bei immer Menschen wird es knapp im Geldbeutel. So verzeichnen etwa die Tafeln seit Jahresbeginn einen gewaltigen Zuwachs.

Kostenloses Obst und „Rettertüten“ auch bei Lidl und Edeka

So wird die Aktion von Rewe, nicht mehr ansehnliches Obst und Gemüse zu verschenken, von einem Twitter-Nutzer auch als „Tafel direkt“ bejubelt. Und zusätzlich bekämpft der Supermarkt die Lebensmittelverschwendung. Um zu verhindern, dass eigentlich noch genießbare Ware im Müll landet,hat auch der Discounter Lidl im August seine „Rettertüte“ eingeführt und bietet mit dieser deutschlandweit unförmiges Obst und Gemüse - unabhängig vom Gewicht - für drei Euro an. „Unperfektes Obst gibt es bei uns im Edeka auch einfach so für Kinder zum Naschen“ schreibt eine weitere Nutzerin auf Twitter unter dem Foto aus dem Rewe-Markt.

In der Gemüseabteilung bei Rewe gibt es die feine Ware zu kaufen. Unförmiges Obst und Gemüse verschenkt der Supermarkt. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Damit die Kunden nicht mehr zu Plastiktüte greifen, wenn sie Obst und Gemüse kaufen, hat Rewe bereits im Sommer mit einer Ankündigung überrascht. Ab August gab es ein Mehrwegfrischenetz in jeder Filiale kostenlos, solange der Vorrat reicht, hieß es damals.

Im Sommer verschenkte Rewe Mehrwegfrischenetze, jetzt unförmiges Obst und Gemüse. Diese Lebensmittel werden in den Regalen des Supermarkts, genauso wie bei Edeka, aber derzeit knapp.