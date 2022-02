Chaos wegen des Sturms? Rewe belustigt mit Panne bei Angeboten

„Sturmpetersilie“

Ein Rewe-Kunde konnte sich das Schmunzeln wahrscheinlich nicht verkneifen, als er sich kürzlich die Angebote des Supermarkts genauer anschaute.

Berlin - Mit Hilfe von Prospekten oder Angebots-Seiten im Internet können sich Kunden vor ihrem Einkauf über die aktuellen Angebote in den Supermärkten informieren. Neben den Produkt-Informationen und dem Preis ist auch meist ein Bild des angebotenen Produkts abgebildet, damit es für die Kunden ansprechender aussieht. Ein kleiner Fehler sorgte nun auf der Rewe-Internetseite für Lacher im Netz.

„Aalglatt“ - Rewe mit lustiger Panne bei den Angeboten

Ein Rewe-Kunde wandte sich kürzlich auf Facebook an das Unternehmen und postete einen lustigen Fund in den online aufgeführten Angeboten eines Rewe-Markts. Eine 30-Gramm-Packung frische Kräuter, in diesem Fall glatte Petersilie, werden dort für 0,79 Euro angeboten. Nichts Komisches bis hier hin. Doch der zweite Blick zeigt: Auf dem zum Angebot gehörigen Foto ist statt der Petersilie ein Bund Schnittlauch zu sehen.

Bei Petersilie unterscheidet man die Arten „kraus“ und „glatt“, was den Kunden wohl noch mehr zum Lachen brachte. Denn er schreibt zum Foto: „Die is aber arg glatt, Kollege“, und weiter „Aalglatt“.

Rewe: Angebot-Panne sorgt für Lacher im Netz

Auch andere Facebook-Nutzer müssen über den Fund des Rewe-Kunden lachen. So kommentiert eine Userin: „Sturmpetersilie?(Ostfriesen verstehen das jetzt.)“ Damit nimmt sie wahrscheinlich Bezug auf das extrem stürmische Wetter in den vergangenen Tagen, denn sie schreibt weiter: „Schnittlauchlocken... hab ich auch.. im Norden sagt man: Sturm ist erst wenn das Schaf die Locken glatt hat.“ Doch auch das Unternehmen selbst reagiert auf den Post des Kunden mit den Worten „Oh da ist wohl etwas schiefgelaufen“ und bedankt sich für den Hinweis.

Erst vor wenigen Tagen zog Rewe mit dieser Prospekt-Panne die Aufmerksamkeit auf sich.

Rubriklistenbild: © Teutopress/Imago