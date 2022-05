Rewe-Masken-Plakat an Eingang erschüttert Kunden: „Komplett kaputt, dass die das so schreiben müssen“

Von: Momir Takac

Teilen

Ein Rewe-Markt weist darauf hin, dass man weiterhin eine Maske tragen darf. © Twitter/Screenshot

Ein Plakat, das am Eingang eines Rewe-Marktes prangt, bringt einen Kunden zum Kochen. „Ich will gar nicht wissen, was passiert ist“, twitterte er.

München - In Deutschland sind die Corona-Einschränkungen nahezu vollständig weggefallen und auch die Lage entspannt sich immer mehr. So gibt es etwa seit Anfang April im Einzelhandel keine Pflicht mehr, eine Schutzmaske zu tragen.

„Komplett kaputt“: Rewe-Kunde wegen Masken-Plakat erschüttert

Jedem ist es freigestellt, auch weiterhin eine Maske zu tragen, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Auf die Durchsetzung der Maskenpflicht per Hausrecht hatten sämtliche Handelsketten und Discounter verzichtet. In Supermärkten handhaben das auch noch viele Kunden so. Doch in einem Rewe-Markt scheinen die freiwilligen Hygienemaßnahmen völlig in Vergessenheit geraten zu sein.

Ein Kunde teilte auf Twitter ein Plakat, das offensichtlich von der Marktleitung angebracht wurde. Darauf steht: „Der Wegfall der Maskenpflicht bedeutet NICHT Maskenverbot! Jeder kann weiterhin eine Maske tragen, um sich und andere zu schützen“. Der Kunde schrieb zu seinem Tweet: „Komplett kaputt dass der REWE das sorum dranschreiben muss. Ich will gar nicht wissen, was passiert ist, das dazu geführt hat....“

Masken-Plakat bei Rewe: Twitter-User vermutet Querdenker als Grund

Darüber kann tatsächlich nur spekuliert werden. Am naheliegendsten ist wohl, dass dort nur sehr wenige Menschen beim Einkaufen freiwillig eine Maske tragen. Vielleicht gab es aber auch einen Streit zwischen einem Kunden und Rewe-Mitarbeitern. Ein User berichtet von einem Fall, wo sich ein Kunde laut beschwert hatte, weil das Personal noch die Anweisung hatte, die Maskenpflicht durchzusetzen.

Ein Nutzer spekuliert, dass Querdenker der Grund sind. „Die begreifen weder ‚Maskenpflicht‘, noch ‚keine Maskenpflicht‘“. Ein anderer mutmaßt, dass wegen Coronavirus-Fällen Teile der Belegschaft ausgefallen sind und sich der Rewe-Markt deshalb gezwungen sah, auf das freiwillige Tragen der Maske hinzuweisen. Ab Ende Mai wird es unter anderen bei Rewe neue Preisschilder geben. (mt)