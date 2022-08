Kunde findet „Bug“ auf Rewe-Kassenbon - die Reaktion des Supermarkts sorgt für Lacher

Kunden machen Supermärkte und Discounter öfter mal über die sozialen Medien auf Fehler aufmerksam. Jetzt reagierte Rewe auf Twitter mit viel Humor.

München - Wie klingt das: Essen ohne Kalorien? Einfach das Essen, was man möchte und dabei null Gramm zunehmen. Was ein Traum scheint, lies eine Rewe-Filiale zumindest theoretisch wahr werden. Wozu also noch Diäten machen oder Intervallfasten, wenn man zu Rewe gehen kann. Eine Kundin postete die fehlenden Nährwertangaben eines Mohn-Laugenkranzes auf Twitter. Anstatt sich zu entschuldigen, kommentierte der Supermarkt den Post mit einem lustigen GIF.

Rewe-Reaktion auf Gebäck mit null Kalorien sorgt für Lacher

Keine Kalorien und kein einziges Gramm Fett. Dazu keine Kohlenhydrate, kein bisschen Salz, aber auch kein Eiweiß. Dass das die Nährwertangaben eines Mohn-Laugenkranzes sind, ist kaum zu glauben. Offensichtlich handelt es sich um einen Fehler, die bei Supermärkten wie Aldi, Lidl und Co. öfters vorkommen. Eine Kundin postete ein Bild der Nährwertangaben auf Twitter. „Ich glaube, ihr habt da was vergessen/Falsches eingegeben. Oder ich habe einfach ein Laugenkranz-Bug gefunden“, schrieb sie dazu.

Rewe antwortet auf Fehler mit lustiger Reaktion und postet BTS-GIF

Rewe reagierte auf den Post. Anstatt einer Entschuldigung postete der Supermarkt ein lustiges GIF von einem der Mitglieder der südkoreanischen Boyband BTS unter das Bild. „Wenn etwas lecker ist, dann hat es null Kalorien“, hieß es in dem GIF. Diese Antwort fand die Kundin sehr lustig. „Okay, ich liebe BTS sehr und daher hat mich diese Antwort gerade glücklich gemacht. Danke“ schrieb die Kundin zu der Rewe-Reaktion.

Rewe bietet seinen Kunden regelmäßig Momente zum Schmunzeln. So konnten einige Twitter-User über ein Regal lachen, das mit Maggie-Flaschen vollgestellt war. Einen weiteren kuriosen Anblick teilte ein User auf Reddit mit. Denn dieser hatte unter anderem beim Rewe eine Kinderfleischwursttreppe gesichtet, die vor der Wurst- und Fleischtheke aufgebaut war. Diese solle Kindern helfen, besser an die Wurst der Verkäufer ran zu kommen. (vk)