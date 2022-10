Rewe-Kundin blickt völlig erstaunt auf Eintopf-Rezept: „Wie um alles in der Welt...“

Von: Christoph Gschoßmann

Etwas an diesem Rezept sprengt definitiv das Fassungsvermögen herkömmlicher Töpfe. © Facebook/sara.kruger.180

Supermärkte machen es einem dieser Tage leicht. Ihr Angebot ist vielfältig, sogar Rezepte gibt es oft gratis dazu. Doch genau hinschauen sollte man trotzdem.

München - Viel falsch machen kann man als Supermarkt-Kunde heutzutage eigentlich nicht mehr. Auf der Verpackung steht alles, was man wissen muss, sei es Allergie-Informationen, Nutri-Score oder Ursprungsland. Und, noch praktischer: Auf vielen Produkten sind sogar Rezepte aufgedruckt, damit man direkt weiß, wie man die Lebensmittel am besten verarbeitet. Eines dieser Rezepte stand zwar nicht auf einem Produkt selbst, sondern auf einem Prospekt von Rewe - es jedoch sollte nicht allzu genau befolgt werden.

Rewe veröffentlicht Eintopf-Rezept für vier Personen – mit 61 Kilogramm Grünkohl als Hauptzutat

Bei einer Grünkohlreklame steht Folgendes zu lesen, wie auf einem geposteten Foto bei Facebook von einer Kundin zu erkennen ist: Für vier Personen Grünkohl-Eintopf braucht man 3 Zwiebeln, 1 Zehe Knoblauch, 2 Esslöffel Butterschmalz, 100 Gramm Speckwürfel, 1,2 Liter Brühe, 700 Gramm Kartoffeln, vier Mettenden, 1 Esslöffel Senf, Salz, Pfeffer und Zucker. Und natürlich noch die Hauptzutat: 61 Kilogramm frischen Grünkohl.

61 Kilogramm? Ja, richtig gelesen. Genau das ist auf einem Rewe-Prospekt abgedruckt, was auch die Verbraucherin dazu bewogen hat, das Rezept in dem sozialen Netzwerk zu posten. „Und das Rezept soll für vier Personen sein? Hoffentlich haben sie einen riesengroßen Hunger!“, schreibt sie mit drei Tränen lachenden Emojis. Sie ist nicht die einzige, die das kuriose Rezept gefunden hat. Eine weitere Kundin teilt ein ähnliches Foto und schreibt: „Wie um alles in der Welt bekommt ihr 61 kg Grünkohl in den Topf?“

Rewe witzelt über eigenen Fehler in Eintopf-Rezept: „Da werden wirklich alle satt“

Auch die Kommentatoren lachen über das Rezept. „Ich mag gerne Grünkohl – aber der Eintopf ist eindeutig zu grünkohllastig“, schreibt ein anderer Facebook-Nutzer. Rewe selbst kommentiert mit Augenzwinkern: „Da werden wirklich alle satt!“ Die Supermarktkette löste dann die Verwirrung auf: „Alternativ schmeckt das Rezept auch mit 1 Kilo Grünkohl sehr lecker.“ Also hatte sich schlicht eine zusätzliche „6“ in das Rezept geschlichen, die dort nicht hingehörte.

Derweil locken viele Supermärkte die Kunden regelmäßig mit Rabatten an. Eine Preisreduzierung bei Lidl sorgte bei Sparfüchsen aber eher für Lacher als für Freude. (cg)