Rewe: Leeres Regal ruft Verwunderung hervor - Klopapier- und Öl-Mangel ließ sich Kundin ja noch gefallen ...

Von: Armin T. Linder

Mit gespielter Empörung postete eine Rewe-Kundin das Foto eines leeren Regals. Dass Klopapier und Öl ausverkauft sind, konnte sie noch akzeptieren.

München - Für Lacher bei vielen Twitter-Nutzern sorgt die Entdeckung einer Rewe-Kundin. Sie hat im Supermarkt ein komplett leeres Regal entdeckt. Nun war das in den vergangenen Monaten keine Seltenheit - allerdings dann doch eher bei anderen Produkten, wie sie selbst aufgreift. „Kein Klopapier, okay. Kein Öl, in Ordnung. Aber im Rewe gab es heute kein Eis mehr“, schreibt sie mit drei geschockten Emojis. Ohne zu verraten, in welcher Filiale das Foto entstand.

Rewe: Eis-Regal leer - die Hintergründe bleiben unklar

Ist Eis das neue Hamster-Produkt? Eine Edeka-Filiale hat unlängst eine andere Prognose aufgestellt. Dass der Produkt-Mangel nach Klopapier und Pflanzenöl nun dauerhaft Speiseeis betrifft, ist auch ziemlich unwahrscheinlich. Schon naheliegender ist da die Theorie einer anderen Nutzerin: „Kühlanlage ausgefallen?“, spekuliert sie. Die Rewe-Kundin weiß es auch nicht. „Die anderen Schränke haben funktioniert. Keine Ahnung.“

Ein anderer Nutzer hat eine ähnliche Ahnung: „Vielleicht mussten sie die Kühlschränke leer machen wegen Wartung oder so?“ Dann gäbe es aber bessere Zeitpunkte als in den Pfingstferien, findet die Rewe-Kundin. Sie selbst hat Eis weise bevorratet. „Hab zum Glück Anfang der Woche gekauft“, schreibt sie. Und ein anderer Nutzer outet sich als Profi: „Da lob ich mir unsere diversen Selfmade-Eiscremes.“

Rewe: Nutzer reagieren mit gespieltem Entsetzen auf leeres Eis-Regal

Hohen Unterhaltungswert haben die Kommentare, aus dem gespieltes Entsetzen trieft. Schließlich ist Eis ein „Grundnahrungsmittel“ der etwas anderen Art. Auf „Hab beim Lidl auch keins mehr bekommen“ heißt es: „Eine neue schwere Ära steht uns bevor.“ Andere schreiben: „Kein Eis im Sommer ist mit das Schlimmste, was im Sommer vorstellbar ist“, „Kein Eis! Das geht zu weit! Was noch, 2022, was noch!!??“, „Eine neue Stufe ist erreicht.“ Aber es könnte immer noch schlimmer kommen, meint einer. „Wart mal ab, wenn’s kein Wasser mehr gibt oder kein BIER.“ Ein Kaufland-Schuld sorgte bei einer Kundin für Verwirrung: Gibt es beim Supermarkt „frischen Hund“?