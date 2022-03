„Sandwich Moskauer Art“ bei Rewe ist von der Eigenmarke „Ja!“

„Klarer Fall fürs ZDF“: Rewe-Eis sorgt für absurde Kommentare auf Twitter

Ein Eis bei Rewe trägt den Namen „Sandwich Moskauer Art“ – das ruft auf Twitter nicht nur belustigte, sondern teils auch absurde Kommentare hervor.

München – Der Ukraine-Krieg wirkt sich bereits seit Wochen spürbar auch auf Deutschland aus. Lieferengpässe sorgen erneut für Hamsterkäufe im Supermarkt und auch die explodierenden Spritpreise sind vermutlich an niemandem vorbeigegangen. Um Solidarität gegenüber der Ukraine zu zeigen, haben zahlreiche Supermarkt-Ketten und Discounter außerdem russische Produkte aus ihrem Sortiment geworfen – russischer Wodka, Süßigkeiten und Fertiggerichte wurden kurzerhand aus den Regalen verbannt.

Bei vielen Menschen ist das auf Unverständnis oder ungläubige Belustigung gestoßen. Nun zieht auch ein Twitter-User derartige Aktionen ins Lächerliche und brüskiert sich sarkastisch über ein Eis bei Rewe, das den Namen „Sandwich Moskauer Art“ trägt – und trotzdem noch im Kühlregal verweilen darf. Unter seinem Post sammeln sich zustimmende und belustigte Kommentare.

Eis bei Rewe sorgt für Wirbel auf Twitter: „Das muss sofort weggecancelt werden!“

Neben Supermärkten ziehen auch viele andere Unternehmen Konsequenzen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. So hat Netflix bereits vor einigen Wochen das Angebot in Russland ausgeschaltet und auch McDonald’s schloss einen Großteil seiner Filialen auf russischem Boden. Ein Professor aus den USA ging sogar so weit, eine „Liste der Schande“ von den Unternehmen zu teilen, die sich nicht aus Russland zurückgezogen haben.

Manchen Menschen gehen diese Aktionen entschieden zu weit. So auch dem Twitter-User, der seine Belustigung über den „verwerflichen“ Eis-Titel bei Rewe öffentlich machte. Über seinem Foto des Sandwich-Eises „Moskauer Art“ schrieb er: „Was erlaube Rewe“, mit einem entsetzten Emoticon und fuhr fort: „Das muss sofort weggecancelt werden! Ist man sich der Verantwortung nicht bewusst? Bin ich jetzt n Guter? Komm ich jetzt in Fernsehn?“

Twitter-Community teilt belustigte Meinung über das Rewe-Eis – „Klarer Fall für das ZDF!“

Auf diese Fragen ging die Twitter-Community begeistert ein. Einer schrieb: „Klar kommst Du jetzt ins Fernsehen. Beim ZDF

‚Die Heute-Show‘“. Was ein anderer User wohl genauso sieht, der kommentierte: „Klarer Fall für das ZDF!“ Eine weitere Nutzerin beglückwünschte den Urheber des Tweets mit den Worten: „Ja, hast du ganz fein gemacht! Jetzt bist du ein braver deutscher Bürger“, während ein Kommentierender meint: „Ein Auftritt bei ‚Hart aber Fair‘ rückt in greifbare Nähe.“

Weniger zum Lachen hatte hingegen ein Rewe-Kunde, der bei dem Blick auf die Kasse förmlich aus den Latschen kippte.

Die Twitter-Gemeinschaft scheint sich also einig darüber zu sein, dass sie den Autor des Posts bald im Fernsehen bestaunen können. Doch auch darüber hinaus sammeln sich belustigte Kommentare unter dem Tweet. Ein User befürchtet: „Heißt demnächst Kiewer und kostet aus Solidarität (versteht sich) 3 € mehr …“ Eine weitere Nutzerin hat die Vermutung: „Gibt es vielleicht auch schon ne Meldeseite für … Wie für ungeimpfte Menschen....“

Auch über die Zukunft des Eises bei Rewe wird diskutiert: „Wann kommt der wilde Mob und zerstört die Packungen?“, fragt ein User in die Runde und ein weiterer hat die Idee: „Mitm Edding überall das Moskauer durchstreichen. Und dann stolz dem Marktleiter erzählen.“

„Sandwich Moskauer Art“ bei Rewe ist von der Eigenmarke „Ja!“

Dass Rewe tatsächlich eine Änderung an dem „Moskauer Eis“ vornimmt – oder dieses gar aus dem Sortiment nimmt – scheint aber höchst unwahrscheinlich. Schließlich stammt das Eis von der hauseigenen Marke der Handelskette Rewe: „Ja“ – und hat mit Russland daher abgesehen vom Titel nicht viel zu tun.