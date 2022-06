„Finde es gut, dass Rewe es auch so sieht“: Supermarkt richtet Gemüse-Regal neu ein

© Screenshot Twitter

Wer sich gesund ernährt, lebt länger, das zeigen zahlreiche Studien. Vielen fällt es schwer, auf Fast Food zu verzichten. In einer Rewe-Filiale entdeckt ein Kunde jetzt scheinbar die Lösung.

Köln – Ernährungsstudien weisen daraufhin: Wer sich gesund ernährt, gewinnt bis zu zehn Jahre Lebenszeit dazu. Das ergab etwa die Untersuchung des Gesundheitsforschers Lars Fadnes und seines Teams. Gesunde Ernährung beinhaltet Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, Fisch und natürlich Obst und Gemüse. Wem das schwerfällt, dem hilft nun ein Rewe-Markt auf die Sprünge.

REWE: So definiert die Supermarktkette „Gemüse“

Der Unterschied von Gemüse und Obst ist leicht definiert. Bei Obst handelt es sich in der Regel um mehrjährige Pflanzen, aus deren Blüten die Früchte wachsen. Ein Beispiel dafür wäre ein Apfelbaum, der über mehrere Jahre Erträge bringt. Gemüsesorten sind hingegen meist einjährige Pflanzen, bei denen beispielsweise auch die Wurzeln, Blätter oder Stängel gegessen werden – wie etwa bei Kartoffeln.

Auch Rewe sieht das so, geht allerdings noch einen Schritt weiter. In einer Filiale des Supermarktes ordneten Angestellte kurzerhand Pommes – also verarbeitete Kartoffeln – in die Kategorie Gemüse ein. „Finds gut, dass Rewe das genauso sieht“, kommentiert ein Twitter-User den Fund ironisch. Mit dieser Definition dürfte es vielen einfacher fallen, mehr Gemüse zu essen.

Ukraine-Krieg beeinflusst auch Rewe: So reagiert der Supermarkt

Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise aufgrund des Ukraine-Krieges gerät Rewe genau wie andere Supermärkte zunehmend unter Druck. Rewe reagiert nun mit einem Ausbau seiner Eigenmarke „ja!“, um mit den Discountern Aldi und Lidl mithalten zu können.

Rewe hat offenbar nicht nur für Gemüseesser und Pommes-Liebhaber ein besonderes Angebot, sondern auch für Menschen, die Solidarität mit der Ukraine zeigen wollen: Im Regal mancher Filialen findet sich beispielsweise ein Zelensky-Wodka. Laut Hersteller sollen hundert Prozent der Gewinne an das vom Krieg gebeutelte Land gespendet werden. „Saufen für die Ukraine“, kommentiert ein Twitter-User daher augenzwinkernd.