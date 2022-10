Kunde bekommt Rewe-Tasche geschenkt und ist entsetzt – nach Antwort von Supermarkt umso mehr

Von: Kai Hartwig

Teilen

Mit einem nett gemeinten Präsent wollte Rewe seine Kundschaft beglücken. Doch bei einer Kundin kam das Geschenk nicht gut an – wegen eines Details.

München – Über Geschmack lässt sich bekanntermaßen streiten. Nicht nur die Entscheidung für oder gegen den Konsum von Fleisch erhitzt häufig die Gemüter. So schlug ein Zubereitungstipp von Edeka für Nicht-Veganer jüngst hohe Wellen.

Ein Lebensmittel, an dem sich seit langem die Geister scheiden, kann man in jedem Discounter oder Supermarkt kaufen. Es geht um ein Gemüse, das aus kleinen, runden, grünen Kugeln besteht: Rosenkohl. Manche essen ihn sehr gern, andere verabscheuen das Kohlgemüse regelrecht. Eine Rewe-Kundin kam nun bei ihrem Supermarktbesuch indirekt mit diesem in Berührung – und war darüber offenbar gar nicht erfreut.

Rewe schenkt Kundin Rosenkohl-Einkaufstasche – die ist überhaupt nicht begeistert

Auf Twitter veröffentlichte die Rewe-Kundin ein Foto, dies zeigte eine bedruckte Einkaufstüte. Neben dem Rewe-Label war allerdings noch etwas anderes auf dem Beutel zu sehen. „Ich hab eine Tasche geschenkt bekommen... es ist Rosenkohl drauf! Rosenkohl! Warum Rewe?“, fragte die Userin entgeistert.

Mit dem gut gemeinten Geschenk war die Rewe-Filiale offensichtlich an die falsche Person geraten. Die Twitter-Userin zeigte mit ihrem Post, dass sie nicht zu den Rosenkohl-Fans gehört – ganz im Gegenteil. Und mit ihrer Ablehnung steht sie nicht alleine da.

Eine Twitter-Nutzerin fand die Einkaufstasche wegen des Rosenkohl-Aufdrucks zum Fürchten und kommentierte unter dem Post: „Spooky Oktobertasche.“ Eine weitere Userin mutmaßte über Rewes Geschenk: „Vielleicht, weil sie wissen, dass Rosenkohl ein heißes Thema auf Twitter ist?“ Und outete sich gleichermaßen: „Ich gehöre zur ‚Ich hasse Rosenkohl‘-Fraktion.“

Rewe reagiert auf Rosenkohl-Tweet seiner Kundin – „Top Gemüse, top Beutel“

Auch das Twitter-Team von Rewe ließ sich nicht lange bitten und antwortete auf den Rosenkohl-Tweet. „Top Gemüse, top Beutel“, verteidigte die Supermarktkette sowohl das Gemüse als auch ihr Geschenk. Die Reaktion der Urheberin des Tweets war eindeutig: Ein bittere Tränen weinendes Emoji.

Dieser mit Rosenkohl bedruckte Rewe-Einkaufsbeutel kam bei einer Kundin nicht gut an. © Screenshot / twitter.com/blauesLichtchen

Unterstützung bekam Rewe dagegen von einigen anderen Usern. „Rosenkohl ist Liebe“, hieß es. „Ahh ich muss die Tasche haben“, meinte ein Nutzer. „Is lecker“, schrieb eine Userin kurz und knapp. Es gibt also doch auch Rosenkohl-Fans in Deutschland. Seine kulinarische Liebe zu Rosenkohl konnte derweil ein englischer Moderator nach einer Supermarkt-Bestellung nicht ausleben. (kh)