Rewe-Kundin entdeckt Haribo-Produkt, das viele schockt: „Grundgütiger!“

Eine REWE-Kundin stieß bei ihrem Einkauf auf eine Duftkerze von Haribo. © Screenshot Reddit

Eine Rewe-Kundin entdeckt bei ihrem Einkauf eine Duftkerze des Süßigkeitenherstellers Haribo. Im Netz ruft das ungewöhnliche Produkt ein geteiltes Echo hervor.

Bonn – Sie ist eine der bekanntesten deutschen Marken: Haribo. Neben den traditionellen „Gummibärchen“ verkauft der Konzern inzwischen so ziemlich alle erdenklichen Süßigkeiten in den Supermärkten und Discountern. In einer Rewe-Filiale stieß eine Kundin nun allerdings auf ein Produkt, das man so nicht unbedingt im Sortiment von Haribo erwartet hätte. Die Frau teilte ihre Entdeckung auf Reddit.

REWE-Kundin entdeckt im Supermarkt eine Duftkerze von Haribo

Das neueste Haribo-Produkt hatte demnach nichts mit Süßigkeiten, geschweige denn mit Essen zu tun. Stattdessen versucht sich das Unternehmen aus Bonn offenbar auch an Duftkerzen. Jene auf dem Foto der Rewe-Kundin war in der Geschmacksrichtung „Tropical Fun“ zu haben.

Der Slogan des Süßigkeitenkonzerns durfte auf der Verpackung natürlich auch nicht fehlen: „Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!“

Reddit-Nutzer amüsieren sich über das für Haribo ungewöhnliche Produkt

In den Kommentaren unter dem Beitrag sind die meisten User amüsiert über das für Haribo ungewöhnliche Produkt. Ein Reddit-Nutzer stellte beispielsweise eine Unterhaltung eines Paares zu Hause scherzhaft nach: „Schatz, lass‘ heute mal nen romantischen Abend machen.“ Die Antwort: „Oh ja, zünd‘ die Haribo-Kerze an!“

Eine weitere Person berichtete, dass sie sich zuletzt eine Haribo-Duftkerze gekauft hätte, in der Geschmacksrichtung „Cherry und Cola“. Das recht spezielle Fazit lautete: „Nicht schlecht, wenn man drauf steht, sich wie im Arsch eines Gummibärchen zu fühlen – geruchstechnisch selbstverständlich.“ Ein weiterer Nutzer meinte nur fassungslos: „Grundgütiger!“ Dagegen bildete sich ein anderer ein: „Ich rieche das gerade durch den Bildschirm.“

Ob sie die Duftkerze der anderen Art schlussendlich gekauft hatte, verneinte die Rewe-Kundin in den Kommentaren mehrfach vehement. Erst vor Kurzem sorgte die Supermarktkette indes für einen Paukenschlag. Die Produkte der Cerealien-Marke Kellogg´s verbannte Rewe aus dem Sortiment. (jg)