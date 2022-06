Rewe-Knoblauch-Baguette „war echt mal geiler“: Selbst Supermarkt reagiert mit „ohoh“

Von: Raffaela Maas

Ein Rewe-Kunde staunte nicht schlecht, als das im Supermarkt gekaufte Knoblauch Brot aus seiner Packung herausnahm - und teilte seinen Fund auf Twitter. Eine Antwort des Unternehmens folgte sogleich.

München - Nicht selten machen Kundinnen und Kunden in Supermärkten oder Discountern ungewöhnliche Entdeckungen beim Einkaufen. So werden manche Kunden auf kuriose Produkte im Laden aufmerksam, während andere sich über lustige Pannen auslassen. Ein Rewe-Kunde machte nun jedoch erst nach seinem Einkauf einen bizarren Fund, den er kurzerhand im Netz teilte.

Rewe-Kunde wundert sich über ungewöhnlichen Fund

Er teilte seinen Fund auf Twitter und richtete sich in seinem Beitrag direkt an den offiziellen Account des Supermarktes. „Hey Rewe, euer Knoblauch-Baguette war echt mal geiler als ihr da noch Knoblauch drauf gepackt habt“, schrieb er. Auf dem Foto, das er zudem postete, ist deutlich zu erkennen, weshalb der Kunde diese Aussage traf.

Das Bild zeigt das im Rewe gekaufte Knoblauch Brot, welches in zwei Hälften geschnitten wurde. Dabei fällt auf den ersten Blick auf, dass das vermeintliche Knoblauch-Baguette gar kein Knoblauch beinhaltet, sondern ein schlichtes, unbelegtes Baguette war. Kein Wunder also, dass der Kunde bei dem Anblick enttäuscht war.

Rewe reagiert auf den Hinweis: „Da fehlt wohl was“

Rewe selbst reagierte in den Kommentaren unter dem Beitrag auf den Fund des Kunden. „Ohoh, da fehlt wohl was“, bemerkte eine für den Twitter-Account zuständige Mitarbeiterin offenbar peinlich berührt. Um den Fehler an die zuständigen Kollegen und Kolleginnen weiterleiten zu können, bat sie um ein Bild von der Chargennummer des Produktes und der E-Mail-Adresse des Kunden per Direktnachricht.

