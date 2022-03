Rewe-Kunde klappt seine Leberkassemmel auf - was er sieht, empört viele: „Ach du liebe Zeit“

Von: Armin T. Linder

Die Leberkassemmel hat als Imbiss viele Fans - und umso empörter sind die Reaktionen auf ein Exemplar, das ein Rewe-Kunde jetzt gezeigt hat.

Münster - Die gepflegte Leberkassemmel steht in der Gunst vieler als Imbiss weit oben. Wie auch immer sie regional heißen mag. In Bayern sagt man „Leberkassemmel“, nördlicher eher „Fleischkäsebrötchen“, woanders teils auch schlicht kurz „LKW“. Was ein Rewe-Kunde nun aber vorgesetzt bekam, spottet jeder Beschreibung, er machte den Anblick via Twitter öffentlich. Ja, es handelt sich um eine Lappalie. Aber die scheint nicht nur ihn zu beschäftigen, sondern auch andere Fans dieser Speise. Die Folge seines Postings nämlich: rund 450 Likes innerhalb der ersten 25 Stunden.

Rewe-Kunde bekommt einen Hauch von Leberkas für 1,50 Euro

Der Kunde postete seine Rewe-Tüte und was drin war: ein Brötchen mit einem denkbar kümmerlichen Belag, wirklich nur einem Hauch. Ob das Foto echt ist, ist natürlich nicht bestätigt, und es bleibt ungesichert, wo es aufgenommen wurde, man entdeckt womöglich noch eine Postleitzahl, die mit „481“ beginnen und auf den Raum Münster hindeuten könnte. Auch der Begriff auf den Zettel deutet auf einen Ort nördlich des „Weißwurst-Äquators“ hin. Das „Fleischk-Broetch“ (so der Bon) schlägt mit 1,50 Euro zu Buche. Das ist günstig - aber viel bekommen hat der Kunde halt auch nicht dafür.

Der Beitrag lockt offenbar viele Fans dieser Spezialität an - und viele zeigen sich entsetzt über das Verhältnis. „Aaaaaaaaaaalter“, „Seltsame Proportionen“, „Inflation“, „Grotesk“, „Du wurdest nunja verarscht“, „Wie rotzefrech ist das denn bitte???“, „Ich bin fassungslos“ und „Man merkt, dass die Zeiten härter werden“, schreiben sie. „Unter 3€ sehen Sie alle so aus“, meint ein anderer Nutzer. „Ach du liebe Zeit! Hätten Sie es doch zurück gebracht“, rät eine Userin. Eine weitere Nutzerin spekuliert: „Wenn man das gegen das Licht hält kann man vermutlich durchsehen.“

Rewe: Anderer Kunde zeigt das Gegenstück zur kümmerlichen Leberkassemmel

„Würde in meinem Rewe NIEMALS passieren“, meint einer. Ein anderer Nutzer kann Rewe hingegen nicht für reichhaltigen Belag empfehlen: „Bei Rewe halt... Bei Globus war es vor 5 Jahren immer Verhältnis 3 zu 1. 3 Fleischkäse 1 Brötchen“. Mit einem GANZ anderen Verhältnis kommt ein anderer Rewe-Kunde um die Ecke. Er habe beim Rewe-Bäcker nach einer „dicken Scheibe“ gefragt und für 2,10 Euro das hier bekommen:

Die Leberkassemmel erweist sich nicht zum ersten Mal als emotionales Thema. Denn da gibt es ja noch die Frage: Was gehört drauf? Süßer Senf, mittelscharfer, gar nichts oder gar Ketchup? Ihre Meinung können Sie oben noch kundtun. (lin)