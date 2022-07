Rewe-Kundin ärgert sich über Ekel-Käse: „Extra frisch und Bio“

Von: Yasina Hipp

Bei den aktuellen Lebensmittel-Preisen ist es besonders ärgerlich, wenn man nicht das erhält, was man kauft. So geschah es auch einer Rewe-Kundin. Das Unternehmen reagierte aber sofort.

Essen – In den Supermärkten lassen einen die gestiegenen Preise für viele Lebensmittel derzeit schwer schlucken. Ob Butter, Gurken oder Tiefkühlpizza: Lieferschwierigkeiten, Inflation und der Krieg in der Ukraine lassen die Preise in die Höhe schießen. Aber nicht nur deswegen ärgern sich Kunden über Edeka, Lidl, Rewe und Co. Anlass bieten auch unnötig große Plastikverpackungen oder verschimmelte Lebensmittel. So erging es auch einer Twitter-Userin, die ihren Ekel-Kauf von Rewe auf der Plattform öffentlich machte.

Rewe: Grüner Schimmel in Käse-Verpackung sorgt für Unmut

Auf dem Foto, welches die verärgerte Rewe-Kundin auf Twitter postete, ist der Grund für die Verstimmung schnell zu erkennen. Auf den Gouda-Scheiben – „extra frisch und Bio“ – hat sich eine ordentliche Schicht Schimmel gebildet. Das Problem: die Käse-Packung war offenbar neu gekauft, „frisch geöffnet und immer gekühlt“, wie die Rewe-Kundin zu dem Foto schreibt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum liegt mit dem 22. August auch noch in weiter Ferne. Trotzdem konnte sich der fiese Schimmel breit machen. Das Unternehmen reagiert schnell auf den käsigen Post.

Rewe will Qualitätssicherung informieren

Nachdem die Supermarkt-Kette auf den Post aufmerksam geworden war, entschuldigte sich Rewe bei der Kundin. So etwas „soll natürlich nicht passieren!“. Der Vorfall werde an das Team der Qualitätssicherung weitergeleitet und bearbeitet. Ob der Grund, warum sich der grün-weiße Pilz breit machen konnte, gefunden wurde, kann an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Auf jeden Fall bekommt das Wort „Schimmelkäse“ in diesem Zusammenhang eine ganz andere, wenn auch nicht gerade kulinarisch wertvolle, Bedeutung.

