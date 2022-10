Ekel-Fund im Rewe-Obst - Kunde kann trotzdem darüber scherzen: „Junge Pferde bei Rewe“

Diese verschimmelte Zitrone fand ein Rewe-Kunde im Obst-Regal. © Screenshot Twitter

Eine Rewe-Kunde findet eine verschimmelte Zitrone im Regal. Über seinen Ekel-Fund kann der Mann auf Twitter dennoch scherzen. Rewe reagiert auf den Fauxpas.

Köln - Dass bei der Vielzahl an Produkten, die es in Supermärkten oder Discountern gibt, schonmal eines länger im Regal liegen bleibt als es sollte, ist wahrscheinlich nicht zu vermeiden. Für die Kunden ist dies aber natürlich ärgerlich - und mitunter sogar eklig. Beim Obst und Gemüse ist die Frische des Sortiments freilich besonders wichtig. Gerade dort machte ein Kunde in einer Rewe-Filiale allerdings kürzlich einen solchen ekligen Fund.

Rewe-Kunde entdeckt verschimmelte Zitrone und scherzt auf Twitter darüber

Auf seinem Twitter-Account teilte der Mann ein Bild von den Zitronen der Marke „REWE Beste Wahl“. Eine davon war allerdings nur noch zur Hälfte gelb, die andere war von Schimmel überzogen. Der Mann konnte seinen Ekel-Fund aber offensichtlich mit Humor nehmen. „Junge Pferde günstig bei Rewe“, schrieb er in seinem Beitrag in Anspielung auf die Farbe - eine Mischung aus weiß, grau und grün - der verschimmelten Zitrone. Eine ähnliche Fellfärbung macht auch die namensverwandten Schimmel-Pferde aus.

Rewe wirbt mit der Frische der Zitronen - ähnlicher Fall bei Penny

Umso brisanter wird die unappetitliche Entdeckung jedoch, wenn man erneut einen Blick auf das Preisschild wirft. Dort bewirbt die Supermarkt-Kette das Obst als „Täglich frisch & Discount günstig“. Jene Zitrone sah allerdings alles andere als frisch aus. Eigentlich soll die Frische des Obst- und Gemüsesortiments durch regelmäßige Kontrollen des Personals gewährleistet werden. Bei Penny, der ebenfalls mit den Frischechecks wirbt, machte eine Kundin jüngst auch einen ekligen Fund und verließ das Geschäft prompt wieder.

Das Social-Media-Team von Rewe reagierte in den Kommentaren auf die verschimmelte Zitrone: „Das sieht wirklich nicht so schön aus. Sprich bei deinem nächsten Besuch am besten einmal unsere Kolleg:innen vor Ort auf deine Beobachtung an. Sie gehen dem dann schnellstmöglich nach.“ Ob der Mann das getan hat und die verschimmelte Frucht sofort aus dem Sortiment entfernt worden ist, ist nicht bekannt. (jg)