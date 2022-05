„Wer braucht schon Tinder?“ – Rewe lockt Kunden mit missglückter Ankündigung

Von: Anna Lorenz

Teilen

Ein aktueller Aushang bei Rewe ging ordentlich daneben. Die missverständliche Formulierung sorgt für Lacher im Netz und führt zu der Frage: Wird der Supermarkt zur nächsten Partnerbörse?

München – Kurz vor Feierabend im Supermarkt, man greift nach dem letzten Glas Tomatensoße – aktuell vielleicht auch der letzten Flasche Sonnenblumenöl – und spürt, wie sich im selben Augenblick eine weitere Hand um die eigene schließt, ebenfalls von dem Willen beseelt, die abendlichen Spaghetti italienisch zuzubereiten. In einer Mischung aus Empörung und Überraschung treffen sich die Blicke – und der Rest ist die Geschichte, die bei der gemeinsamen Hochzeit als niedliche Anekdote dient, um die Frage „Wie habt ihr euch kennengelernt?“ zu beantworten.

Dieses Klischee, so könnte man meinen, scheint Rewe nun auf ein neues Level heben zu wollen – eine missverständlich formulierte Ankündigung des Supermarkts klingt jedenfalls doppeldeutiger, als dem Lebensmittelhändler vermutlich lieb sein dürfte.

Rewe: Aushang erinnert an Tinder und Co. – Netz lacht herzlich über missglückte Formulierung

Rewe und Tinder, das scheint prima facie so gar nichts miteinander zu tun zu haben. Während Datingapps sich allzeit dem Vorwurf aussetzen müssen, zur bloßen Fleischbeschau zu verrohen, wird diese bei Rewe nur zur unschuldigen Präsentation von Schweinebraten, Rindersteak und Co. betrieben. Doch der kuriose Aushang, der syntaktisch nicht allzu durchdacht erscheint, lässt sich so verstehen, dass hinter der Thekenscheibe deutlich Frivoleres als nur Gelbwurst und Co. zu bestaunen sind.

„Frischfleisch“ bei Supermarkt Rewe: „Wer braucht schon Tinder?“

„Ab sofort wieder Frischfleisch in Bedienung“, verkündet der Supermarkt die frohe Botschaft. Die Ankündigung, deren Betonung wohl nicht auf einem Novum hinsichtlich der Frische des Lebensmittels bei Rewe, sondern eher auf deren persönlicher Aushändigung liegen dürfte, sorgt für Lacher im Netz.

„Wer braucht schon Tinder?“, amüsiert sich der User, der den Schnappschuss via Twitter teilt. Tatsächlich ist die missglückte Formulierung mehr als doppeldeutig, dass Rewe jedoch zur nächsten Partnerbörse mutiert, allerdings mehr als unwahrscheinlich. Und romantischerweise gleichzeitig nach demselben Rollbraten zu greifen – das ist an der Fleischtheke doch eher nicht zu erwarten. (askl)