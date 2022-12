„Orlando-Bloom-Double“: Frau wird um Zigarette angeschnorrt – die Wahrheit dämmert ihr erst daheim

Der echte Orlando Bloom mit der echten Katy Perry auf einem Instagram-Foto. © Orlando Bloom bei Instagram

„Der ging locker als Orlando-Bloom-Double durch“, meint eine Kleinstadt-Bewohnerin, nachdem sie auf Englisch um eine Zigarette angeschnorrt wurde. Dann dämmerte es ihr.

Andernach - Die ungewöhnliche Alltagsgeschichte einer Twitter-Userin geht derzeit beim Kurznachrichtendienst durch die Decke: Knapp 8.000 Likes, 125 Retweets und unzählige Kommentare - all das in weniger als einer Woche. Dass ihre Story stimmt, ist natürlich weder bestätigt, noch irgendwie zu verifizieren. Aber so etwas denkt sich normalerweise auch keiner aus, daher ist wohl davon auszugehen, dass ihre Angaben echt sind. Auch wenn sie alles wohl erst mit fast einem Monat Verspätung erzählt.

„Orlando-Bloom-Double“ entpuppt sich wohl als der echte

Demnach sei sie unterwegs um eine Zigarette angeschnorrt worden, von einem Herrn, der Englisch sprach und sich sehr höflich gab. Sie schreibt: „‚Die nächste geht auf mich‘, sagte der junge Mann, der mich um eine Zigarette bat, auf Englisch. ‚Der ging locker als Orlando-Bloom-Double durch‘, erzählte ich dem Gatten am Abend. In der Zeitung steht, dass Orlando Bloom und Katy Perry vier Tage in der Stadt waren. Keine Pointe.“

Es gibt eben doch eine Pointe: Sie hatte mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Double des Hollywood-Stars getroffen. Sondern den echten Orlando Bloom! „Falls er für solche Fälle kein Double als Urlaubsbegleitung hat“, meint sie. „In Berlin muss man mit sowas ja immer mal rechnen“, schreibt sie in einem anderen Kommentar. Aber ihre Story spielte wohl in der Kleinstadt Andernach in Rheinland-Pfalz.

Genau dort war Orlando Bloom mit Katy Perry kürzlich (bereits Anfang November) zu einem Shopping-Trip unterwegs, nachdem er sich am nahegelegenen Nürburgring zu Dreharbeiten aufgehalten hatte. Auf die Rückfrage eines anderen Twitter-Nutzers, ob es sich um Andernach handle, antwortet die Userin auch schlicht mit einer „Gefällt mir“-Angabe. Und auf „Kleine Stadt am Rhein“ mit einem „Jap“. Andere erkannten Bloom und Perry dort deutlich flotter - etwa die Mitarbeiter eines Cafés und eines Herrenausstatters. Die Fotos gingen um die Welt.

Orlando Bloom schnorrt Zigarette in Kleinstadt - auch andere berichten von Promi-Sichtungen

Diverse andere Twitterer berichten ebenfalls von ihren Promi-Sichtungen. Hier nur eine ganz kleine Auswahl. Welche davon echt sind, dürfen Sie selbst beurteilen:

„Ich schwöre, ich bin Seal mal auf ner Party in Berlin-Kreuzberg begegnet. Noch bevor der große Hype und Heidi losging.“

„Bin mal in Böblingen bei rot über eine Fußgängerampel gegangen und ein schwarzer SUV mit getönten Scheiben musste ganz schön in die Eisen. Ralph Fiennes stieg hinten aus, zeigte mit einem Stift auf mich und rief ‚Crucio‘.“

„Bin telefonierend durch die Stadt. Im Vorbeigehen einen alten Bekannten gegrüßt. Er hat freundlich zurückgewunken. 10 Min. später wurde mir klar, dass ich Manuel Neuer freundlich gegrüßt habe.“

„Brian Molko (Sänger von Placebo) stand in London plötzlich vor mir. Wir starrten uns an lächelten und gingen. Ich konnte einfach nix sagen.“

Orlando Bloom wird sich bei Twitter-Nutzerin wohl nicht revanchieren

Bei der Dame, die Orlando Bloom eine Zigarette spendierte, stören sich mehrere eher an was anderem: dass sie den 47-Jährigen als „jungen Mann“ bezeichnet. „Orlando Bloom passt aber auch nur noch mit sehr viel gutem Willen in die Kategorie ‚junger Mann‘, meckert einer. „Is ja verrückt“, staunt einfach nur ein weiterer. Ein anderer unterstreicht den Knackpunkt: Die Chance ist überschaubar, dass Orlando Bloom sich tatsächlich revanchiert. „Oh nee, jetzt kommste nie an deine Zigarette.“ Legendär: das Foto, auf dem P!nk als Touristin am Kölner Dom vorbeiradelte. (lin)