Neues Autobahn-Schild möglich: Test brachte Handy-Sündern saftige Strafe

In Rheinland-Pfalz wurde ein Videosystem zur Erkennung von Verkehrsteilnehmer, die gerade ihr Smartphone oder Tablet nutzen, getestet. © imagebroker / IMAGO

Ein Videoüberwachungssystem, das Personen mit Handy am Steuer erkennen soll, wurde in Rheinland-Pfalz getestet. An drei Tagen wurden 41 Verkehrsteilnehmer erwischt.

Trier - Man sollte es nicht tun, aber jeder hat es vermutlich schonmal gemacht: am Steuer das Handy herausgeholt, um schnell eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben oder kurz auf Instagram oder Twitter die News abzuchecken. Um PKW- und LKW-Fahrer von dem Griff zum Smartphone und der daraus resultierenden Ablenkung abzuschrecken, wurde in Rheinland-Pfalz ein Video-System getestet, das Personen, die während der Fahrt ihr Handy nutzten, auf frischer Tat ertappt. Manche Autofahrer versuchen indes, ihr Smartphone versteckt zu nutzen, was nicht vor einer Strafe schützt.

Videosystem erkennt Verkehrsteilnehmer am Handy - sattes Bußgeld und ein Punkt in Flensburg

Das System aus den Niederlanden erkennt, wenn eine Person am Steuer gerade am Handy beschäftigt war, und machte ein Foto. Da nicht alle Aufnahmen eindeutig sind, werden sie von einem Polizisten ausgewertet. Wer tatsächlich erwischt wird, bekommt ein sattes Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Trier: In drei Tagen werden 41 Personen mit Handy am Steuer erwischt

So gingen den Beamten in Trier auf der Autobahn A602 an drei Tagen gleich 41 Verkehrsteilnehmer ins Netz, die während der Fahrt durch ihr Smartphone oder Tablet abgelenkt waren. Dies berichtete der SWR. Kurios und auch bedenklich an der Sache ist, dass auf die Kontrolle durch das Videosystem hingewiesen worden ist. Ein Schild, auf dem „Überwachung Handyverbot“ stand und das Piktogramm einer Videokamera zu sehen war, wurde dafür angebracht.

Ende 2023 solle dann in Rheinland-Pfalz entschieden werden, ob die Technik flächendeckend genutzt werden soll. In anderen Bundesländern wurde das System noch nicht getestet.