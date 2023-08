Rheuma-Symptome lindern mit Pizza? Zwei wichtige Zutaten schaffen Abhilfe

Von: Alina Schröder

Zwei wichtige Zutaten einer Pizza können Rheuma-Beschwerden lindern. Das fanden Forschende in einer Studie heraus. © Montage: Imago/Panthermedia

Rheuma ist eine weit verbreitete, schmerzhafte Erkrankung. Doch schon mithilfe der Ernährung lassen sich Schmerzen lindern. Das zeigt eine aktuelle Studie.

Frankfurt – Rheuma ist eine tückische Erkrankung und umfasst eine Vielzahl von Gelenk- und Muskelbeschwerden. Die häufigste Form ist die sogenannte „rheumatoide Arthritis“, wie die Rheuma-Liga informiert. Alleine in Deutschland erkrankt eine von 100 Personen an der entzündlichen Gelenkerkrankung. Frauen noch häufiger als Männer.

Neue Studie zeigt: Rheuma-Schmerzen lassen sich mit Pizza lindern

Die Symptome äußern sich zu Beginn der chronischen Erkrankung oft durch Schmerzen in Finger- und Zehgelenken, die mit Schwellungen einhergehen. In den meisten Fällen breitet sich die rheumatoide Arthritis in den folgenden Wochen und Monaten auf weitere Gelenke aus. Weitere Krankheitsanzeichen sind:

Entzündungen der Sehnenscheiden und Schleimbeutel

Rheumaknoten, kleine Knötchen unter der Haut, an Fingern und Unterarmen

Müdigkeit

Leistungsschwäche

Nachtschweiß

Schlafstörungen

Gewichtsverlust

Fieber

Was die Gelenkschmerzen betrifft, kann eine bestimmte Ernährung Beschwerden deutlich lindern. Besondere Lebensmittel wirken entzündungshemmend und helfen bei Rheuma oder Arthrose. An Pizza dürften dabei die wenigsten denken. Doch obwohl sie allgemein nicht zu den gesündesten Speisen gehört, enthält sie vielversprechende Zutaten. Das zeigen Ergebnisse einer aktuellen Studie aus Italien und den USA, die im Fachmagazin Nutrients veröffentlicht wurden.

Pizza-Zutaten haben „positive Effekte“ auf Rheuma-Beschwerden

Forschende beobachteten über ein Jahr lang in Italien das Essverhalten von 365 Rheuma-Patienten zwischen 18 und 65 Jahren. Besonders auffällig waren die gesundheitlichen Effekte bei denjenigen, die einmal pro Woche eine halbe Pizza aßen. Entzündungen, Schmerzen und Schwellungen gingen bei diesen demnach um bis zu 80 Prozent zurück. Das liegt laut den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an zwei speziellen Zutaten. „Die positiven Effekte wurden wahrscheinlich durch Mozzarella-Käse und in geringerem Maße durch Olivenöl verursacht“, heißt es.

Gerade Milchprodukte haben zunehmend den Ruf, Entzündungen zu hemmen. Laut der Studie gibt es immer mehr Belege dafür. „Darüber hinaus kann Käse dank des Vorhandenseins von biologisch hochwertigen Milchproteinen der glykämischen Reaktion auf die mit dem Teig verbundene Kohlenhydratbelastung entgegenwirken“, schreiben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrem Bericht zu der Studie. Die glykämische Reaktion beschreibt die Verdauung der Glucose, die von der Nahrung ins Blut aufgenommen wird. Daraufhin steigt der Blutzuckerspiegel. Die Kombination von Proteinen und Kohlenhydraten bremsen somit den Anstieg.

Olivenöl und Mozzarella gegen Rheuma-Symptome

Auch Olivenöl hilft bei Entzündungen, hervorgerufen beispielsweise durch Rheuma. Das liegt an den darin enthaltenen Omega-3-Fettsäuren, also die ungesättigten Fettsäuren. Darüber informiert das Infoportal Ratgeber Rheuma.

Das alles bedeutet allerdings nicht, dass Pizza nun fester Bestandteil des wöchentlichen Speiseplans von Rheuma-Patientinnen und -Patienten sein soll. Schließlich überwiegen in der beliebten Mahlzeit die gesundheitsschädlichen gesättigten Fettsäuren, die das Cholesterin ansteigen lassen. Wie Sie entzündungshemmende Lebensmittel am besten zubereiten, erfahren Sie hier. (asc)