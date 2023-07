Rhodos-Chaos erst der Anfang: Experte schildert heftiges Waldbrand-Szenario

Von: Victoria Krumbeck

Aufgrund schwerer Waldbrände mussten Tausende Menschen auf der Insel Rhodos in Griechenland evakuiert werden. Ein Experte schätzt die größte Gefahr ein.

Rhodos – Die Waldbrände auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos sind außer Kontrolle geraten. Etwa 30.000 Touristen und Einheimische mussten evakuiert werden. Die Lage bleibt auch am siebten Tag der Waldbrände weiterhin angespannt. Die anhaltende Hitze ist zwar ein Problem, doch noch stärker werden die Waldbrände durch den starken Wind angetrieben. Dieser wird auch weiterhin die größte Herausforderung für die Bändigung des Feuers darstellen, wie ein Experte erklärte.

Waldbrände auf Rhodos: Experte schildert heftiges Waldbrandszenario

Zahlreiche Feuerwehrleute kämpfen immer noch gegen die starken Waldbrände auf Rhodos. Daran wird sich vermutlich auch die nächsten Tage nicht viel ändern. Denn die Hitze und Trockenheit bleibt. „Die nächsten Tage bleibt es auf Rhodos sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 36 und 40 Grad, erst am Donnerstag könnte es ein wenig abkühlen auf 30 bis 34 Grad“, erklärte der Meteorologe Carlo Pfaff RTL.

Auf der griechischen Urlaubsinsel Rhodos tobt ein massiver Waldbrand. © Argiris Mantikos/dpa

Die Hitzewelle betrifft nicht nur Rhodos. Auch zahlreiche andere Inseln und das Festland leiden unter den hohen Temperaturen. Erst am Sonntag (23. Juli) stiegen die Temperaturen im Südwesten Griechenlands auf über 46 Grad, wie die Nachrichtenagentur dpa schrieb. „Generell haben die Temperaturen aber keinen Einfluss auf die Feuer. Der Wind hingegen schon – und der bleibt vorerst kräftig und dürfte wohl erst Mittwoch oder Donnerstag ein wenig nachlassen“, so der Meteorologe weiter. „Die Lage bleibt also sehr angespannt.“

Waldbrände in Griechenland weiten sich aus – Keine Flüge mehr nach Rhodos

Der deutsche Urlaubsveranstalter TUI sagte wegen der Waldbrände vorerst bis Dienstag (25. Juli) alle Reisen nach Rhodos ab. Urlauber sollen nur noch von der Insel zurückgeflogen werden. TUI habe derzeit rund 40.000 Gäste auf Rhodos, wie eine Sprecherin der dpa sagte. „Darunter sind 7.800, die vom Feuer betroffen wurden und in Unterkünfte beziehungsweise Hotels evakuiert wurden.“

Neben Rhodos sind auch die Insel Korfu und zahlreiche weitere Regionen in Griechenland betroffen. Auch hier finden Evakuierungen statt. Verletzt wurde bislang niemand. (vk)