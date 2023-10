Messerstiche und Schläge: Jugendliche töten Mann in NRW – und stellen Video davon online

Von: Teresa Toth

Nach dem Fund der Leiche in Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe hatte die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. © Christian Müller/dpa

Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige sind in NRW wegen Verdacht des Totschlags festgenommen worden. Eine Passantin hatte zuvor die Leiche eines Mannes entdeckt.

Horn-Bad Meinberg – Drei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen stehen unter dem Verdacht, einen Mann getötet zu haben. Am Freitag (27. Oktober) wurden ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige von der Polizei in Gewahrsam genommen. Eine Spaziergängerin hatte zuvor den leblosen Körper des Mannes auf einer Grünfläche in Horn-Bad Meinberg (NRW) entdeckt.

Zwei der Teenager haben die Gewalttat bereits zugegeben

Die Beschuldigten sollen den Mann durch Schläge mit den Fäusten und Stiche mit einem Messer so gravierend verletzt haben, dass er starb. „Die beiden 15-Jährigen haben die Gewaltwirkung bereits eingeräumt“, äußerte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Detmold. Den Jugendlichen wird laut aktuellen Ermittlungen Totschlag zur Last gelegt, wie der WDR berichtete.

Teenager verbreiten Videos, die Ermittler auf ihre Spur bringen

Im Verlauf des Freitags sollen die drei Jugendlichen dem Haftrichter vorgeführt werden. Es wird angenommen, dass einer der Täter die Tat filmte und online gestellt hat, ergänzte Staatsanwalt Alexander Görlitz. Auch dies könnte eine strafbare Handlung darstellen, der nachgeforscht werde. Laut WDR waren mindestens zwei der Teenager vor dem Vorfall strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten.

Die Identifizierung des Opfers sei mittlerweile abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Autopsie des Leichnams ist für Freitag angesetzt. Görlitz vermutet, dass das zufällige Zusammentreffen der Täter und des Opfers, das wahrscheinlich aus dem Obdachlosen-Milieu stammt, stattgefunden hat. Ein spezifisches Motiv existiere bisher nicht.

Eine Frau entdeckte den leblosen Körper des Opfers in einem Park

Am Donnerstagmorgen (26. Oktober) entdeckte eine Frau den toten Mann in einem Park und informierte die Polizei, so wa.de. Die Behörden baten zunächst um die Unterstützung von Zeugen. Die von den Jugendlichen veröffentlichten Videos hätten jedoch die Ermittlungen zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter erheblich erleichtert, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Auch die Polizei in Neubrandenburg ermittelt derzeit im Falle eines Gewaltverbrechens durch Teenager. Eine ganz Gruppe soll eine 13-Jährige verprügelt haben. Im Sommer wurde eine 13-Jährige Opfer eines sexuellen Übergriffs: Mehrere Jungen sollen sie im Freibad missbraucht haben. (tt)

