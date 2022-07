Fischer fängt Wasserkreatur: Wenn sie an die Oberfläche kommt, droht der Sage nach Düsteres

Riesenfisch in Chile gefangen

+ © Screenshot Facebook Der gefangene Riemenfisch war über 5 Meter lang. © Screenshot Facebook

In Chile fing ein Fischer einen über 5 Meter langen Riemenfisch. Die Fische kommen sehr selten vor, daher war der Fang ein regelrechtes Spektakel.

Arica – In Chile hat ein Fischer an der Küste von Arica einen 5 Meter langen Riemenfisch gefangen. Im Netz gingen Videos und Fotos des 5-Meter-Fisches herum. Der Fisch war so lang, dass er von einem Kran aufgespannt wurde. Das Fangen und Sehen eines Riemenfisches bringt laut einer japanischen Legende kein gutes Omen. Wenn sie an der Oberfläche auftauchen, wird ein Erdbeben erwartet.

Riemenfisch in Chile: Fischer fängt 5 Meter langen Riesenfisch

Auf Twitter teilten Nutzer Bilder und Videos des Fisches. Ein Video zeigt dabei, wie der Fisch an einem Kran aufgespannt wurde. Ein Nutzer postete das Video und schrieb dazu: „Heute wurde in Arica ein Riemenfisch gefangen, ein Fisch, der nach japanischem Glauben die Ankunft eines starken Erdbebens und des anschließenden Tsunamis ankündigt.“

Hoy en #Arica capturan pez Remo, pez que según creencias niponas anuncia la llegada de un fuerte terremoto y posterior Tsunami #Perú @biobio @TVN @Cooperativa pic.twitter.com/Pz2bKerf8c — Negrita 😉😉😉 (@JeannetteQuim) July 11, 2022

Für diese Aussage gibt es jedoch noch keine wissenschaftlichen Beweise, wie ein Nutzer in den Kommentaren erklärt: „Ich habe das Gleiche gelesen, angefangen zu googeln und da steht, dass es dafür keine empirischen Beweise gibt.“ Aufgrund der geografischen Lage sind Erdbeben in Chile keine Seltenheit. Ein weiterer Nutzer ergänzte die Legende: „Nicht nur das, sondern die Person, die diesen Fisch fängt, wird für alle Ewigkeit verflucht sein, ich hoffe, dass der japanische Glaube nicht wahr wird.“

Die Fische gelten als die längsten Knochenfische der Welt und können eine Länge von 12 Metern erreichen. Dass der Riemenfisch an die Oberfläche schwamm, ist eine Seltenheit. Normalerweise leben die Fische in der Tiefsee und schwimmen 1.000 Meter unter der Wasseroberfläche. Dass gruselige Fische an Land gespült oder gefangen werden, kommt dennoch ab und zu vor. (vk)