Riesen-Razzia gegen Hells Angels: 700 Polizisten im Einsatz

Am Mittwochmorgen gibt es mehrere Razzien der Polizei in NRW: Ziel: Die Hells Angels.

Düsseldorf - Schlag gegen die Hells Angels am Mittwochmorgen! Es sind mehr als 700 Polizisten an über 50 Gebäuden in NRW im Einsatz.

Der Einsatz läuft seit 6 Uhr: In Erkrath, Wülfrath, Düsseldorf, Ratingen, Wuppertal, Köln, Leverkusen, Bergheim, Neuss, Pulheim, Kevelaer, Goch, Rösrath, Heiligenhaus, Krefeld und Warendorf sollen dutzende Geschäfte und Wohnungen durchsucht werden. Nach Angaben der Polizei Essen sind insgesamt 16 Städte betroffen.

Einige Einsätze gelten als besonders gefährlich, an einigen Objekten setzen die Beamten deswegen Rocker-Spezialkommandos, Einsatzhundertschaften und szenekundige Ermittler ein.

Die Polizeiführerin, Leitende Kriminaldirektorin Martina Thon: „Der Innenminister und die nordrhein-westfälische Polizei gehen mit dem Vereinsverbot konsequent gegen Rockerkriminalität vor. Sie machen deutlich, dass sie das kriminelle Tun dieser Gruppierung nicht dulden und die Bevölkerung vor deren Machenschaften schützen."

+ "Der Rechtsstaat nimmt nicht hin, dass Parallelgesellschaften wuchern, in denen seine Autorität und das Gewaltmonopol missachtet werden", erklärte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) laut Mitteilung © dpa Hintergrund der Razzien ist ein Vereinsverbot: Den Verein Hells Angels MC Concrete City aus Ekrath und die Teilorganisation Clan 81 Germany hat das Innenministerium NRW verboten. Zweck und Tätigkeit des Rockerclubs und seiner Mitglieder verstießen gegen Strafgesetze, hieß es in einer Begründung des nordrhein-westfälischen Innenministeriums."Der Rechtsstaat nimmt nicht hin, dass Parallelgesellschaften wuchern, in denen seine Autorität und das Gewaltmonopol missachtet werden", erklärte der NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) laut Mitteilung. Deshalb sei das Verbot ein wichtiges Signal.

"Die Mitglieder des Vereins sind nachweislich kriminell. Ihr Alltag besteht aus Gewalt, Waffen, Drogen und Zwangsprostitution", so Reul weiter. Das Verbot sei Bestandteil einer Null-Toleranz-Strategie der neuen Landesregierung gegen kriminelle Rockerbanden.

Matthias Kernstock