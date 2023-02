Risikoforscher attackiert Klima-Kleber: „Übertrieben und wissenschaftlich fragwürdig“

Von: Nadja Zinsmeister

Die „Letzte Generation“ macht deutschlandweit auf den Klimawandel aufmerksam. Dabei begehen sie laut einem Risikoforscher einen entscheidenden Fehler.

München - Das Klima-Bündnis „Letzte Generation“ sorgt aktuell deutschlandweit für Aufruhr. Durch seine „Klebe“-Aktionen auf Straßen und öffentlichen Plätzen wollen die Klimaaktivisten auf die Klimakrise aufmerksam machen und einen aktiven Klimaschutz in der Politik vorantreiben. Während einige die Protestformen der Gruppe befürworten, kritisieren andere die Aktionen als radikal.

Kommunikation der Klima-Kleber „übertrieben und wissenschaftlich fragwürdig“

Jetzt hat sich auch der Risikoforscher Ortwin Renn zu der Protestgruppe geäußert und Kritik - wenn auch auf einer anderen Ebene - laut werden lassen. In einem Interview mit Focus Online gab er zunächst zu bedenken, dass sich Deutschland dem wahren Ausmaß des Klimawandels nicht bewusst ist. „Wir unterschätzen im Speziellen die Rückkopplungsschleifen, die Probleme drastisch verstärken können. Etwa dass die Erhöhung der Umgebungstemperatur durch den Treibhauseffekt Unmengen von Methan aus den Permafrostgebieten freisetzen könnte, das wiederum als weiteres Treibhausgas die Temperaturerhöhung verstärken würde“, sagte Renn in dem Gespräch.

Ortwin Renn ist ein deutscher Risikoforscher. © IMAGO / Jürgen Heinrich

Anschließend machte er aber deutlich, dass er von Bündnissen wie „Letzte Generation“ oder „Extinction Rebellion“ offenbar wenig hält. Er kritisierte vor allem die Rhetorik der Klimaaktivisten: „Sie ist übertrieben und sagt auch Konsequenzen vorher, die wissenschaftlich fragwürdig sind“, so Renn weiter. „Wenn uns suggeriert wird, wir seien in zehn oder 20 Jahren alle tot, sofern wir jetzt keine ambitionierte Klimapolitik vorantreiben, dann stimmt das einfach nicht und das glaubt auch keiner.“ Bei vielen hätte das viel mehr noch einen Negativ-Effekt, sodass statt Sorge eher Fragen aufkommen wie „Warum übertreiben die denn so?“.

Kampf gegen Klimawandel muss laut Forscher positiver kommuniziert werden

Stattdessen komme es laut dem Forscher in der Kommunikation des Klimawandels auf zwei Dinge an. Zunächst müsse man jedem Menschen deutlich machen, dass am Ende jeder persönlich betroffen sein wird, nicht immer nur die „anderen“. „Das ist alles andere als eine vorübergehende Unannehmlichkeit. Es wird uns am eigenen Lebensnerv treffen“, sagt Renn gegenüber Focus Online.

Zudem sei es laut ihm auch wichtig, sich auch auf positive Botschaften zu konzentrieren. Man müsse deutlich machen, dass eine gesellschaftliche Transformation jetzt nicht nur notwendig ist oder Verzicht bedeuten könnte, sondern auch gewinnbringend für alle sein wird. Politik, Wirtschaft und Konsumverhalten müssten sich zwar ändern. „Aber wenn wir uns für einen ambitionierten Klimaschutz entscheiden, heißt das nicht, dass wir künftig nur noch im Büßerhemd rumlaufen dürfen und Tag für Tag Müsli essen.“ (nz)