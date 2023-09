Zahlreiche Einsatzkräfte durchkämmen Ortschaft – Schicksal von vermisster 15-Jähriger lässt Frankreich bangen

Fast 400 freiwillige Helfer beteiligten sich bei der Suche nach einer verschwundenen 15-Jährigen in Frankreich. © Patrick Hertzog/dpa

In einem kleinen Ort im Elsass verschwindet ein 15-jähriges Mädchen spurlos. Fast 400 Freiwillige suchen mittlerweile nach der Vermissten.

Saint-Blaise-la-Roche – In den französischen Medien gab es am Dienstag (26. September) eine große Aufmerksamkeit für die Suchaktion nach einer 15-Jährigen. Die Jugendliche Lina war bereits am Samstag auf einem drei Kilometer langen Fußweg verschwunden.

Über 300 Freiwillige suchen im Elsass nach vermisster 15-jährigen Lina

Unter Anleitung der Polizei sowie von Forstbeamten fand die Suchaktion statt. Vermutet wird, dass die 15-jährige in Richtung des Bahnhofs von Saint-Blaise-la-Roche unterwegs war, dort aber nie ankam. Ihr Freund, mit dem sie sich in Straßburg verabredet hatte, rief die Polizei, als sie dort nicht wie vereinbart eintraf. Zunächst war noch unklar, wo die Jugendliche verschwunden war, später fand die Polizei heraus, dass sie nie in den Zug eingestiegen ist.

Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber, Hunden sowie Drohen nach der Vermissten. Die Suche führte durch waldreiches Gebiet entlang einer Kreisstraße und eines Radweges, das die 15-Jährige auf ihrem Weg zum Bahnhof durchlaufen haben musste. Fast 400 Freiwillige, die die Polizei bei ihrer Suche unterstützten, wurden angewiesen, im Abstand von zwei Metern voneinander das Gelände nach Kleidungsstücken, einer Handtasche, dem Handy oder Blutspuren zu durchforsten.

Vermisste 15-Jährige schickt letztes Lebenszeichen an ihren Freund

Bereits am Montag begann die Suche nach der vermissten 15-Jährigen am Ortsausgang von Saint-Blaise-la-Roche. Bei der zweiten Suche am Dienstag suchten die 380 Freiwilligen zwischen 8 und 13 Uhr Ortszeit. „Wir sind heute nicht zur Arbeit gegangen, um an der Suche teilzunehmen. Wir sind alle Eltern und von diesem Verschwinden betroffen“, sagte der Mitarbeiter eines Bauunternehmens, der bei der Suche half.

Der Zeugenaufruf zur vermissten 15-Jährigen in Saint-Blaise-la-Roche:

Name: Lina

Lina Größe: 1,60 Meter

1,60 Meter Gewicht: 49 Kilogramm

49 Kilogramm Haare: Blond, schulterlang

Blond, schulterlang Kleidung: Graues Kleid, weiße Daunenjacke, weiße Converse Schuhe

Graues Kleid, weiße Daunenjacke, weiße Converse Schuhe Ort: Saint-Blaise-la-Roche

Der erste, wie auch der zweite Versuch, das Mädchen zu finden, blieben ergebnislos: Die 15-Jährige gilt weiterhin als verschwunden. Auch weitere Hinweise soll es bis dato nicht geben. Ihr letztes Lebenszeichen schickte die Jugendliche als Nachricht an ihren Freund, als sie sich auf den Weg machte.

Auf einer Pressekonferenz sprach die Staatsanwältin Aline Clérot einige Worte. Demnach sahen zwei Zeugen die Vermisste am Samstagmorgen auf dem Weg zum Bahnhof. Als Nächstes sollen die auf der Strecke befindlichen Teiche untersucht werden. (rd mit dpa)