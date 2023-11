Sensations-Fund im Mittelmeer: Taucher finden Schatz vor Italien-Insel

Von: Ana Wetherall-Grujic, Momir Takac

Hinweise gab ein privater Taucher. Hinter den Münzen könnte aber noch mehr stecken: ein Hinweis auf ein bislang unentdecktes Schiffswrack vor Sardinien.

Arzachena – An der Küste der Insel Sardinien (Italien) haben Taucher im Mittelmeer einen bemerkenswerten Fund gemacht. In der Nähe der Küste im Bereich von Arzachena im Nordosten der Insel entdeckten sie Zehntausende von Bronzemünzen aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts nach Christus.

Schatzfund vor der italienischen Insel Sardinien – Relikt aus dem Römischen Reich

Die Experten begaben sich aufgrund eines Tipps eines privaten Tauchers, der Anfang November in geringer Tiefe auf Metallfragmente gestoßen war, zum Meeresboden. Dort entdeckten sie das „reichhaltige Follisvorkommen“, wie das italienische Kulturministerium bekannt gab. Follis ist der wissenschaftliche Ausdruck für eine römische Münze aus der späten Kaiserzeit. In Polen entdeckte ein Mann auf einem Feld einen 400 Jahre alten Schatz.

Die Experten schätzen, dass sie zwischen 30.000 und 50.000 Münzen aus dem Römischen Reich vor der sardinischen Küste gefunden haben. © IMAGO/Cover Images

Das Team der Archäologen schätzt basierend auf dem Gewicht, dass es sich um etwa 30.000 bis 50.000 Münzen handelt. Laut Angaben des Kulturministeriums sind diese in einem bemerkenswert guten Zustand. Lediglich vier weisen Beschädigungen auf. Die Prägungen und Abbildungen auf den Münzen deuten darauf hin, dass sie hauptsächlich aus der Regierungszeit von Konstantin dem Großen stammen, also der Zeit zwischen 324 und 340 nach Christus. Ein dänisches Mädchen hatte vor Kurzem einen Schatz aus der Wikingerzeit gefunden.

Forscher vermuten bisher unentdecktes Schiffswrack am Fundort in Sardinien

Zusätzlich entdeckten die Taucher Amphorenwände, die hauptsächlich aus Afrika und in geringerem Umfang auch aus dem Orient stammen. Amphoren sind antike, bauchige Vorratsbehälter mit engem Hals und zwei Henkeln. Die Fundstücke verteilen sich über ein großes Sandareal. Die Forscher vermuten, dass sich an dieser Stelle die Überreste eines Schiffswracks befinden, das durch Strömungen verborgen wurde, so das Kulturministerium. Im vergangenen Jahr wurden in der Ostsee drei gut erhaltene Schiffswracks entdeckt. (mt)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Ana Wetherall-Grujić sorgfältig überprüft.