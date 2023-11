Kurz nach dem Verkauf an Rolex: Uhren-Zar Jörg Bucherer verstorben

Von: Romina Kunze

Teilen

Vom Familienunternehmen zur Weltmarke: Jörg Bucherer übernahm das Geschäft von seinem Vater und entwickelte sich zu einem der größten Unternehmer von Luxusuhren. Nun ist der Schweizer im Alter von 87 Jahren gestorben. (Archivfoto) © Imago

Seine Uhren reiften unter seiner Ägide zu einer der angesehensten Luxusmarken der Welt. Nun ist der Unternehmer Jörg Bucherer im Alter von 87 Jahren verstorben.

Luzern – Erst im August dieses Jahres gelang Jörg Bucherer ein Coup, als er sein Uhren-Unternehmen an Rolex verkaufte. Es sollte sein Letzter bleiben: Der Schweizer ist in der Nacht von Montag (6. November) auf Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben. Das bestätigten mehrere Schweizer Medien, unter anderen swissinfo.ch. Die Todesursache ist bislang unbekannt.

Vom Familienunternehmen zur Weltmacht: Jörg Bucherer führte durch die Krise im Uhren-Markt

Bucherer hatte das gleichnamige Familienunternehmen zu einem der global größten Hersteller von Luxusuhren geführt. Im Jahr 1977 übernahm er das Geschäft von seinem Vater und trotzte dem absteigenden Uhrenmarkt in der Schweiz. Industriell produzierte Quarzuhren aus Japan erlebten in dieser Zeit ein Hoch, während Markenhersteller reihenweise pleite gingen.

Der starken Konkurrenz in der Branche zum Trotz, expandierte Bucherer. Neben dem Sitz in Luzern eröffnete er überall auf der Welt Filialen. Mittlerweile ist das Unternehmen in 36 Standorten in Europa vertreten, in den USA zählt es 32 Filialen. Auch in Deutschland werden in 10 Läden die Luxusuhren vertrieben.

Der Umsatz von Bucherer Uhren wird jährlich laut der handelszeitung.ch auf 1,8 Franken (rund 2 Milliarden Euro) geschätzt, das Privatvermögen des Uhren-Moguls auf rund 2,2 Milliarden Franken.

Geschätztes Privatvermögen von über 2 Milliarden Franken

Jörg Bucherer blieb kinderlos. Leute, die ihn gut kennen, gehen davon aus, dass er für die Zeit nach ihm vorgesorgt hat. Sein Vermögen dürfte größtenteils einer Stiftung zufließen. Jörg Bucherer blieb ohne Nachkommen, weshalb er im Sommer 2023 sein Unternehmen verkaufte. Enge Bekannte sind sich sicher, dass sein Vermögen zu großen Teilen wohltätigen Zwecken und Stiftungen zugutekommen wird.

Auch die Film- und Fernsehwelt musste jüngst zwei Verluste hinnehmen: Erst verstarb vergangene Woche TV-Legende Elmar Wepper überraschend, nur wenige Tage später wurde auch der Tod von Moderator Hans Meiser bekannt. Beide erlagen wohl unbekannten Herzleiden. (rku)