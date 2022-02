ROLLER: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbeldiscounter

Teilen

Möbeldiscounter ROLLER © Horst Galuschka / IMAGO

Der Möbeldiscounter ROLLER ist mit mehr als 150 Filialen in Deutschland vertreten und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz in Höhe von rund 1,2 Milliarden Euro.

Gelsenkirchen – Mehr als 6.000 Mitarbeiter beschäftigt der Möbeldiscounter ROLLER. Der Unternehmenssitz befindet sich im Herzen des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen. Von dort aus steuert das Management die mehr als 150 Filialen in ganz Deutschland.

ROLLER: Gründung und Entwicklung

Vor der Gründung des Möbeldiscounters ROLLER war das Discounterprinzip im Einrichtungshandel noch weitgehend unbekannt. Ändern sollte das Hans-Joachim Tessner. Der Einzelhandelskaufmann war vom Fach: Tessners Eltern führten mit Möbel Unger ein erfolgreiches Unternehmen im niedersächsischen Goslar. Er stieg im Jahr 1963 in den Familienbetrieb ein. Drei Jahre später übernahm er die Rolle als Komplementär und Mehrheitsgesellschafter. In der Geschäftsführung blieb er weit über die Gründung und den Erfolgskurs von ROLLER hinaus. Möbel Unger existierte bis zum Jahr 1999.

Tessner weitete seine Aktivitäten in der Einrichtungsbranche ab dem Jahr 1969 aus: Mit ROLLER eröffnete er einen der ersten Möbeldiscounter Deutschlands. In den Anfängen verzichtete man noch auf offizielle Verkaufsräume. Die Produkte wurden direkt ab Lager an den Kunden gebracht. Die ersten Märkte starteten in den Jahren 1986 und 1987 in Georgsmarienhütte ihren Betrieb.

Das Konzept, günstige Möbel in spartanischen Verkaufsräumen anzubieten, ging auf. In den folgenden Jahren eröffneten im ganzen Bundesgebiet weitere Filialen von ROLLER. Mitte der 1990er-Jahre zählte man in ganz Deutschland bereits 50 Märkte.

ROLLER: Entwicklung nach dem Jahr 2000

Im Jahr 2004 erhöhte ROLLER mit einem eigenen Onlineshop seine Reichweite. Der Effekt war spätestens im Geschäftsjahr 2009/2010 spürbar: Das Unternehmen steigerte in diesem Zeitraum seinen Umsatz von rund 760 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf rund 950 Millionen Euro.

Es folgten weitere Aktivitäten, die das Ziel verfolgten, den Möbeldiscounter deutschlandweit noch bekannter zu machen. So wurden ab 2007 TV-Spots ausgestrahlt und ROLLER übernahm das exklusive Sponsoring des Fußballvereins FC Schalke 04. Der Schriftzug des Unternehmens wurde fortan auf den LED-Banden im Stadion eingeblendet, darüber hinaus präsentierte ROLLER sich mit Printanzeigen, Online-Werbung und weiteren Fernsehspots als Werbepartner des Gelsenkirchener Fußballclubs.

In puncto Werbung setzte das Unternehmen im weiteren Verlauf abermals auf bekannte Gesichter. Seit 2018 steht Dieter Bohlen im Mittelpunkt der Kampagne.

Heute zählt ROLLER im Bundesgebiet rund 150 Filialen, in denen mehr als 10.000 Produkte zum Mitnehmen angeboten werden. Dazu kommt der Onlineshop. Dieser bietet neben einem Überblick über die Serviceleistungen und das Sortiment auch die Möglichkeit, Termine zu buchen und viele Möbel direkt einzukaufen.

ROLLER: Beteiligungen und Zusammenschluss mit XXXLutz

An ROLLER beteiligten sich im Laufe der Unternehmensgeschichte bereits verschiedene Unternehmen. Bis 1998 war die Düsseldorfer Metro-Gruppe Anteilseigner von ROLLER, fror seine Aktivitäten in jenem Jahr jedoch ein, was letztlich auch für den Möbeldiscounter einen Wachstumsstopp bedeutete. Nach der Metro-Gruppe übernahm das Unternehmen Teppich Domäne Harste, das später unter dem Namen Tedox firmierte, 25,1 Prozent von ROLLER. Tessner kaufte diese im Juli 2007 zurück. Zur Folge hatte dies schließlich einen Wachstumsschub: Im Jahr 2011 berichtete man von einem Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden Euro.

Zu einer erneuten Beteiligung kam es 2019. Der Branchenriese XXXLutz erwarb 50 Prozent der Anteile an der ROLLER GmbH & Co. KG von Hans-Joachim Tessner. Darüber hinaus veräußerte dieser auch Teile seiner weiteren Firmen, die Tejo Möbel Management Holding GmbH, die TesCom GmbH & Co. KG und die Tessner Real-Estate Verwaltungs GmbH an die XXXLutz-Gruppe mit Sitz im oberösterreichischen Wels.

ROLLER: Marktschließungen nach dem Zusammenschluss

In der Folge der Beteiligung kam es im gesamten Bundesgebiet zu Marktschließungen. Dies lag in einer Entscheidung des Bundeskartellamts begründet, die nach der Fusion eine marktbeherrschende Rolle des Unternehmensverbunds befürchteten. Die folgenden Filialen von ROLLER sollten davon betroffen sein:

Schwerin

Bremen-Oslebshausen

Stuhr bei Bremen

Neubrandenburg

Schwedt

Goslar Haiger

Plettenberg

Herzogenrath

Karlsruhe

Pforzheim

Bad Neustadt an der Saale

Würzburg

Nürnberg

Regensburg

Mühldorf am Inn

Kaufbeuren

Tettnang

Bislang (Stand Januar 2022) sind einige der Märkte weiterhin geöffnet.

ROLLER: Die heutige Geschäftsführung im Überblick

ROLLER betreibt heute circa 150 Filialen in Deutschland und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Umsatz in Höhe von 1,2 Milliarden Euro. Der Gründer Hans-Joachim Tessner gehört der Geschäftsführung weiterhin an. Darüber hinaus zeichnen folgende Personen für den Möbeldiscounter verantwortlich:

Anke Tessner

Tessa Tessner

Kurt Jox

Holger Holste

Mit dem Einstieg von Tessa Tessner als Gesellschafterin sowie Geschäftsführerin für die Bereiche Marketing und E-Commerce ging ROLLER zunehmend Wege abseits vom Discountergeschäft. So richtete das Unternehmen seinen Fokus eher auf Käufer, die „sparen wollen und nicht müssen“, wie Tessner im Handelsblatt zitiert wurde. Das sollte etwa mit Werbung in den sozialen Medien weiter vorangetrieben werden.

ROLLER: Alle Filialen in Deutschland auf einen Blick

ROLLER ist heute von Schleswig-Holstein bis nach Bayern in ganz Deutschland vertreten. Die Filialen in der Übersicht:

Bayern:

Augsburg

Bayreuth

Eching

Nürnberg

Würzburg

Kaufbeuren

Ingolstadt

Mühldorf

Regensburg

Neu-Ulm

Baden-Württemberg:

Crailsheim

Freiburg

Offenburg

Ludwigsburg

Mannheim

Heidenheim

Karlsruhe

Tettnang

Villingen-Schwenningen

Sinsheim

Reutlingen

Pforzheim

Singen

Weinheim

Waghäusel

Waiblingen

Brandenburg:

Brandenburg an der Havel

Cottbus

Eisenhüttenstadt

Finowfurt bei Eberswalde

Fürstenwalde

Oranienburg

Bremen

Berlin (3x)

Hamburg

Hessen:

Alsfeld

Bebra

Bischofsheim

Darmstadt

Fuldabrück

Offenbach

Hanau

Heuchelheim bei Gießen

Haiger

Rosbach

Mecklenburg-Vorpommern:

Güstrow

Schwerin

Sievershagen bei Rostock

Wismar

Neubrandenburg

Niedersachsen:

Braunschweig

Celle

Cuxhaven

Garbsen

Georgsmarienhütte

Goslar

Hildesheim

Stuhr bei Bremen

Nordrhein-Westfalen:

Dinslaken

Dormagen

Dortmund (2x)

Duisburg

Düsseldorf

Essen

Euskirchen

Gelsenkirchen

Gronau

Kerpen

Krefeld

Köln

Soest

Schwelm

Herzogenrath

Hückelhoven

Leopoldshöhe

Mönchengladbach

Paderborn

Plettenberg

Ratingen

Rhede

Senden

Wiehl

Rheinland-Pfalz:

Alzey

Ludwigshafen

Speyer

Wittlich

Mülheim-Kärlich

Saarland:

Bous

St. Ingbert

Sachsen:

Annaberg

Bautzen

Chemnitz

Görlitz

Leipzig

Leißling bei Weißenfels

Heidenau bei Dresden

Markkleeberg bei Leipzig

Sömmerda

Steinpleis bei Zwickau

Oschatz

Sachsen-Anhalt:

Angersdorf

Bernburg

Beuna bei Merseburg

Magdeburg

Halberstadt

Stendal

Schleswig-Holstein:

Elmshorn

Flensburg

Wentorf bei Hamburg

Schwentinental bei Kiel

Neumünster

Thüringen:

Erfurt

Gera

Gotha

Zöllnitz

Weimar

Nordhausen

Zella Mehlis

Die Öffnungszeiten variieren teilweise abhängig vom Standort. In der Regel sind die Filialen montags samstags zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet.

ROLLER: Das Sortiment

ROLLER bietet in seinen Filialen und im Onlineshop sowohl Möbel als auch Wohnaccessoires, Einbauküchen und Heimtextilien an. Das Sortiment im Überblick:

Betten

Sofas und Couches

Sessel

Stühle

Ess-, Küchen-, Couch- und Schreibtische

Kleiderschränke

Wohnwände

Vitrinen

TV- und Hifi-Möbel

Kommoden und Sideboards

Couchtische

Schreibtische

Schuhschränke, Garderoben und weitere Flurmöbel

Badeinrichtung

Hocker

Das Küchenstudio von ROLLER umfasst das folgende Angebot:

Küchenzeilen zum Mitnehmen mit und ohne E-Geräte

Küchengeräte (Herde, Backöfen, Sets, Kühlschränke, Kühl-Gefrierkombinationen, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Dunstabzugshauben)

Einzelschränke

Ausstattung für Küchenzeilen (Beleuchtung, Spülbecken, Armaturen)

Neben der Hausmarke xpress vertreibt der Möbeldiscounter auch eine Reihe von Markenküchen sowie Elektrogeräte von renommierten Herstellern. Folgende sind im Sortiment vertreten:

Nobilia

Nolte

pino

Bosch

Bauknecht

Siemens

Bomann

Zusätzlich zu Möbeln und Küchen findet man bei ROLLER weitere Produkte für die Einrichtung des Zuhauses:

Lampen für innen und außen (Deckenleuchten, Strahler, Wandlampen, Einbauspots, Schreibtischlampen, Smart Home-Leuchten)

Dekoartikel (Bilder, Poster, Kerzen, Blechschilder, Pflanzen, Uhren, Vasen, Wandtattoos, Dekofiguren und -objekte)

Haushaltswaren (Reinigungsutensilien, Küchenzubehör, Geschirr und Besteck, Gläser, Töpfe und Pfannen, Schneidebretter, Servierwagen, Tischsets, Geschirrtücher, Klapptritte und Bügelzubehör)

Heimtextilien (Badtextilien wie Vorleger, Hand-, Gäste- und Duschtücher, Tages- und Fleecedecken, Bettwaren, Bettwäsche, Sofakissen, Gardinen und Vorhänge, Stoffe, Jalousien und Rollos, Teppiche und Läufer)

Baumarkt (Tapeten, Malerbedarf, Klebefolien, Bodenbeläge, Sanitärausstattung)

Ausgewählte Standorte von ROLLER bieten über das reguläre Sortiment hinaus spezielle Bereiche. Dazu zählen die sogenannte Mega-Küchenwelt mit einem besonders vielfältigen Angebot sowie der Fachbereich „Polster Power“, in dem die Auswahl an Sitzmöbeln wie Sofas, Sessel und Wohnlandschaften im Vergleich zu der in anderen Filialen größer ist.