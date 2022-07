„Euer Ernst, Rossmann?“: Kunde lässt sich Ware extra in Filiale liefern - und ist das stinksauer

Die Rossmann-Bestellung bestand größtenteils aus Verpackungsmaterial. 14 Luftfolien schützten die Bienenwachstücher. © Screenshot Facebook

Der Umwelt zuliebe sollte man auf unnötige Verpackung verzichten. Das sieht Rossmann wohl anders, wie ein Kunde auf Facebook zeigt.

München - Bei Online-Bestellungen lässt sich Verpackungsmüll kaum vermeiden. Um Verpackungsmaterial zu sparen, bestellte ein Rossmann-Kunde sein gewünschtes Produkt online und ließ sich die Bestellung in eine Filiale liefern. Dass dies kein Weg ist, um bei Rossmann Verpackungsmüll zu sparen, zeigt er jetzt auf Facebook. Das Volumen des Verpackungsmaterials übertraf das der Bestellung alle mal.

Rossmann-Bestellung: Mehr Verpackungsmaterial als Produkt

Auf Facebook teilte der Kunde seinen Unmut über die Bestellung und postete ein Bild. Zu sehen ist ein Karton, in dem 14 Luftpolster und die Bienenwachstücher verpackt waren. Dabei kann man auf dem Foto die Größenrelation der Verpackungsfolie und der Bienenwachsfolie gut erkennen. Die Bienenwachsfolie ist in etwa so groß wie zwei Verpackungsfolien zusammen.

Zu dem Bild schrieb der Facebook-Nutzer: „Ist das Euer Ernst Rossmann? Ich bestelle Bienenwachstücher und lasse diese in die Filiale liefern, um nicht extra Verpackung, Plastik etc. zu produzieren und erhalte heute das: WTF.“ Rossmann antwortete in den Kommentaren auf den Post: „Vielen Dank für deine Nachricht. Wir geben dein Feedback auf jeden Fall einmal weiter. Viele Grüße.“ Ob sich der Facebook-Nutzer mit der Antwort zufriedengab, bleibt offen.

Verpackungsmüll in Deutschland steigt deutlich an

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg der Verbrauch von Verpackungsmüll im Corona-Jahr 2020 deutlich an. Insgesamt 6,5 Millionen Tonnen Verpackungsmüll verbrauchten die Deutschen im Jahr 2020. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Verbrauch von Verpackungsmüll auf 78 Kilo pro Kopf an. Insgesamt wurden im Jahr 2020 etwa 6,4 Millionen Tonnen der gebrauchten Verkaufsverpackungen an Verwerterbetriebe oder Abfallbehandlungsanlagen abgegeben. Davon konnten fast 79 Prozent - also 5,1 Millionen Tonnen recycelt werden.

Die Liebe zu Verpackungsmüll kennt keine Grenzen, wie eine Fotostrecke zeigt. Auch andere Drogerien wie etwa DM geizen nicht mit der Verpackung. Fest steht jedoch, Verpackungsmüll wird vermieden, wenn man das nächste Mal einfach selbst einkaufen geht. (vk)