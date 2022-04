Rossmann-Kundin: Kind macht sich fast in die Hose, weil es nicht auf die Toilette darf - Laden reagiert

Dass Kleinkinder unterwegs einmal auf die Toilette müssen, ist nicht ungewöhnlich. Ein Kind machte in einer Rossmann-Filiale fast in die Hose. Der Drogeriemarkt reagierte.

Essen-Steele/München - „Sehr kundenunfreundlich“, so beginnt ein Facebook-Beitrag einer Userin. Ein Einkauf bei Rossmann veranlasste ihn dazu, sich direkt an den Drogeriemarkt zu wenden. Sie schien nicht sehr erfreut.

Rossmann: Kind macht sich fast in die Hose - Kundin aufgebracht

Mit kleinen Kindern einkaufen zu gehen, ist nicht immer einfach. Plötzlicher Hunger oder die Süßigkeiten-Regale machen aus manchen Einkäufen nicht gerade einen Spaziergang. Eine Rossmann-Kundin hatte allerdings ein anderes Problem. Sie berichtete auf Facebook: „Wir waren in der Filiale in Essen-Steele und meine Tochter - gerade windelfrei - musste plötzlich Pipi. Leider durfte sie hier nicht zur Toilette und sollte sich scheinbar in die Hose machen.“ Für den nächsten Einkauf würde sie nicht mehr zu Rossmann fahren, sondern diesen bei „dm tätigen“. Ihre vermeintlich schlichte Begründung: „Denn hier dürfen Kinder zur Toilette!“

Rossmann-Erlebnis einer Kundin: „Dann muss man das akzeptieren“

So richtig auf das Verständnis anderer User konnte die Rossmann-Kundin allerdings nicht setzen. „Wenn es keine Kundentoilette gibt, dann muss man das akzeptieren“, antwortete eine Facebook-Nutzerin. „Wir sprechen hier von einem zweijährigen Kind, das gerade windelfrei ist. Da kann man doch nun einmal ein Auge zu machen und das Kind schnell zur Toilette lassen“, entgegnete die aufgebrachte Kundin.

Eine andere Userin schrieb, dass die Mitarbeiter auch nur ihren Vorgaben folgen würden. Dass man als Mütter enttäuscht und sauer sei, könne sie verstehen. Bei ihren eigenen Kindern habe sich vorab informiert, wo die nächste Toilette sei. „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Firma ‚kundenunfreundlich‘ oder so zu bezeichnen“, wenn diese nur Regeln befolge, schrieb sie.

Rossmann reagiert auf Kritik: „Es tut uns Leid“

Auch der Drogeriemarkt ließ es sich nicht nehmen - und antwortete der Mutter. „Vielen Dank für deine Nachricht“, heißt es in der Kommentarspalte. „Es tut uns wirklich leid, dass ihr diese negative Erfahrung in unserer Filiale gemacht habt und deine Tochter nicht bei uns auf die Toilette gehen durfte.“ Die meisten der Rossmann-Filialen würden über keine Kundentoilette verfügen. „Seitens des Gesundheitsamtes dürfen die Personaltoiletten nicht von Kunden benutzt werden“, so die weitere Erklärung. Eine Ausnahme dürfe nicht gemacht werden. Das Unternehmen bat um Verständnis. Eine Reaktion der Kundin blieb daraufhin zunächst aus.

