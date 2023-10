Unglück in Italien: Hund stürzt aus drittem Stock – und verletzt schwangere Frau schwer

Von: Karolin Schäfer

Das Tier stürzt in Rom aus dem Fenster eines Wohnhauses auf die Straße. Die werdende Mutter wird ins Krankenhaus eingeliefert.

Rom – Italiens Hauptstadt wird derzeit von einem tragischen Vorfall überschattet. Für eine Passantin endete der Spaziergang durch Rom im Krankenhaus. Ein Hund stürzte aus einem Gebäude und traf sie im Vorbeigehen. Die Halterin des Tieres steht unter Schock.

Italien: Hund stürzt aus Wohnhaus auf schwangere Frau – 28-Jährige wird schwer verletzt

Der etwa 60 Kilogramm schwere Rottweiler ist am Freitagmittag (27. Oktober) mitten im Stadtzentrum aus dem dritten Stock eines Wohnhauses gefallen. Den Aufprall aus rund 10 Metern Höhe auf den Asphalt überlebte das Tier nicht. Die schwangere Frau wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Den Rettungskräften zufolge schwebe die 28-Jährige aber nicht in Lebensgefahr.

Nach dem Vorfall wurde die Frau zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der italienischen Zeitung Corriere della Sera zufolge erlitt sie eine Kopfverletzung. Das ungeborene Kind blieb unverletzt.

Tragischer Vorfall in Rom: Polizei ermittelt – Hund stirbt noch auf der Straße

Weshalb der Hund aus dem Gebäude in eine Nebenstraße der bei Einheimischen und Touristen beliebten Shoppingmeile Via del Corso in der römischen Altstadt stürzte, ist zunächst nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge geht die Polizei davon aus, dass sich auch mehrere Katzen in der Wohnung der Halterin aufhielten. Es wird vermutet, dass der Hund nach einem Sprung auf die Fensterbank das Gleichgewicht verloren habe und in die Tiefe gestützt sei.

Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich eine große Menschenmenge um die Frau und das tote Tier gebildet, berichtete Roma Today. Zum Zeitpunkt des Unfalls hielten sich zahlreiche Passanten in der Straße auf, die wohl alles mit angesehen haben.

In einer Nebenstraße der beliebten Shoppingmeile Via del Corso ist ein Hund aus einem Wohnhaus gestürzt. (Archivbild) © Stefano Ronchin/imago

Anwohner schilderten Reportern vor Ort ihre Eindrücke zu der Situation. „Zuerst hörten wir einen lauten Knall und dachten, es sei ein Schuss“, sagte die Verkäuferin einer Druckerei gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos. Erst danach sei ihr klar geworden, was „in Wirklichkeit passiert war“. Noch etwa eine Stunde lang habe das Tier auf der Straße gelegen, bevor es verendet sei, zitierte Roma Today Berichte von Augenzeugen.

Hund stürzt in Italien aus drittem Stock auf schwangere Frau: „Wir sind schockiert“

„Wir sind schockiert“, sagte ein weiterer Händler. „Wir alle kennen die Besitzerin des Hundes, sie wohnt direkt gegenüber von unserem Geschäft.“ Die Ermittlungen der Behörden dauern derweil an. Die internationale Tierschutzorganisation Oipa wies indes darauf hin, dass Halter in solchen Fällen für die unterlassene oder fehlerhafte Haltung des Hundes juristisch belangt werden können.

Im Jahr 2018 ereignete sich der Zeitung zufolge ein ähnlicher Vorfall. In Turin war eine Katze aus dem achten Stock eines Wohnhauses auf einen Passanten gestürzt. Das Tier starb, der Mann wurde verletzt. Wegen „schuldhafter Körperverletzung“ wurde der Besitzer des Tieres angeklagt.

