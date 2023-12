Rentner lebt seit 23 Jahren auf Kreuzfahrtschiff – an Land hat er jetzt ein kurioses Problem

Von: Robin Dittrich

Seit mehr als 20 Jahre lebt ein Mann an Bord von Kreuzfahrtschiffen der Royal Caribbean. Wenn er von Bord geht, tut sich ein ungewöhnliches Problem auf.

Bremen – Zum ersten Mal auf einem Kreuzfahrtschiff war Mario Salcedo im Jahr 1996. Zu dieser Zeit fing er an, verschiedene Kreuzfahrtlinien zu testen. Wie er bei der YouTuberin Alanna Zingano erzählte, buchte er 150 Kreuzfahrten auf knapp 70 Schiffen, um die für ihn perfekte Reisemöglichkeit auszuprobieren. Schlussendlich entschied sich Salcedo dafür, auf Kreuzfahrtschiffen von Royal Caribbean International zu leben.

Seitdem lebt Mario Salcedo seit mittlerweile 23 Jahren auf dem Meer. Lediglich kleinere zweiwöchige Pausen legte er zwischenzeitlich ein, dazu kam eine 15-monatige Unterbrechung während der Corona-Pandemie. Durch seine Liebe zu den Kreuzfahrten erhielt er den Spitznamen „Super Mario“. Bei seinem Leben an Bord kam es aber auch zu ungewöhnlichen Problemen. Diese zeigten sich insbesondere, wenn er sich wieder an Land befindet.

Wie der Kreuzfahrten-Liebhaber bereits 2016 gegenüber Condé Nast Traveller erzählte, funktionieren seine Beine an Land nicht mehr so gut wie an Bord. Er müsse sich erst eine Zeit lang daran gewöhnen, sich nicht mehr auf offener See zu befinden. „Ich habe meine Landbeine verloren, irgendwann schwanke ich so stark, dass ich nicht mehr geradeaus gehen kann“, erzählte er. Für Salcedo fühlt es sich angenehmer an, auf Schiffen zu sein, da „ich es so gewohnt bin.“

Wie es im Blog von Royal Caribbean heißt, unternahm Mario Salcedo bereits über 1100 Kreuzfahrten. Auf dem YouTube-Channel von Alanna Zingano berichtete Salcedo, dass ihn das Leben an Bord rund 82.000 US-Dollar pro Jahr kostet. An ein Aufhören hat er bis heute nicht gedacht: „Ich habe über die Jahre so viele Freunde und Erinnerungen auf See gesammelt, ich habe vor, auf unbestimmte Zeit weiterzufahren – so lange es mir gut geht und ich Spaß habe.“

Auch ein Rentnerpaar lebt seit über einem Jahr auf einem Kreuzfahrtschiff. (rd)