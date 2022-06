Vorsicht, Rückruf: Übelkeit und Erbrechen - Finger weg von dieser Sesampaste

Von: Stella Henrich

Teilen

Die Firma Bakri Kasas ruft ihre Sesampaste zurück. Das Produkt weist offenbar Salmonellen auf und soll nicht verzehrt werden.

Frankfurt am Main ‒ Die Firma Bakri Kasas mit Sitz in Frankfurt am Main ruft das Produkt Alburji Tahini Sesam in der 400 Gramm Packung zurück. Grund für den Rückruf: Es sind Salmonellen gefunden worden. Das teilt das Unternehmen jetzt mit. Betroffen sind die Losnummern P:02/2021 und E:07/2022 PN:4 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2022. Die Ware wurde in Hessen, Bayern und Baden-Württemberg in den Handel gebracht. Vor dem Verzehr wird dringend gewarnt.

Alburji Tahini Sesam wird zurückgerufen. © Firma Bakri Kasas, Frankfurt am Main

Produkt-Rückruf: Sesampaste nicht verzehren - Warnung vor Salmonellen

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich innerhalb einiger Tage nach Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtem Fieber. Vor allem Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln. Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Salmonelleninfektion hinweisen.

Ware Alburj Tahini Sesam 100% - 40 Gramm Packung Losnummer P:02/2021 und E:07/2022 PN:4 Mindesthaltbarkeitsdatum 07/2022 Grund des Rückrufs Salmonellenbefund

Kunden, die das Produkt erworben haben, werden gebeten, die Ware in den Einzelhandel zurückzubringen. Sie erhalten den Kaufpreis erstattet, teilt das Unternehmen in einer Presserklärung mit.

Top 10: Die Lieblingsgerichte der Deutschen Fotostrecke ansehen

Unterdessen war kürzlich aufgrund einer bestimmten Zutat auch ein Netto-Käse von einem Rückruf betroffen. Konsumenten drohten gesundheitliche Probleme.