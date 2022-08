Smoothie-Rückruf bei Rossmann: Drink wurde deutschlandweit verkauft

Von: Stella Henrich

Eine Frau geht an einer Rossmann-Filiale vorbei. (Archiv) © Andreas Gebert/dpa

Bei der Drogeriekette Rossmann läuft aktuell ein Smoothie-Rückruf. Verkauft wurde der Drink offenbar deutschlandweit.

Burgwedel - Die Rossmann GmbH ruft ihren Artikel „enerBIO Haferfreude Smoothie“ aus dem Verkauf zurück. Von dem Rückruf betroffen sind alle Flaschen, die in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen in die Filialen der Drogenmarktkette gelangt sind.

Als Grund gibt das Unternehmen mit Sitz in Burgwedel an, dass sich in dem Produkt Spuren von Erdnuss und anderen Schalenfrüchten sowie Sesam befinden. Diese können allergische Reaktionen hervorrufen und zu Haut- und Augenrötungen führen. Außerdem könnten Atem- und Kreislaufprobleme durch den Verzehr des Produkts auftreten, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Angaben zum Produkt-Rückruf:

Hersteller Dirk Rossmann GmbH, Produkt enerBIO Haferfreude Smoothie Grund des Rückrufs Spuren von Erdnuss, anderen Schalenfrüchten und Sesam ohne Allergenhinweis Verpackungseinheit alle Flaschen Haltbarkeit MHD-unabhängig Los-Kennzeichnung EAN 4305615831367 Kunden-Hotline 0800 - 76 77 62 66

Warnung vor Rossmann-Smoothie: Allergeninformationen sind verpflichtend

Laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ist eine Allergenkennzeichnung von verpackten und unverpackten Lebensmitteln in allen EU-Mitgleisstaaten verpflichtend. Das schreibt die EU-Lebensmittel-Informationsverordnung (LMIV) vor.

Die vierzehn Lebensmittel – die sogenannten „Allergenen Vierzehn“ –, die in Europa etwa 90 Prozent aller Lebensmittelallergien und -unverträglichkeiten auslösen, „müssen für Verbraucher immer erkennbar sein. Wie Allergene auf dem Etikett verpackter Lebensmittel angegeben werden müssen, regelt die LMIV EU-weit einheitlich“, so das Bundeszentrum für Ernährung.

Rückruf von Rossmann-Smoothie: Kunden können Artikel zurückgeben

Laut Rossmann seien die festgestellten Allergene für Menschen, die diesbezüglich keine Allergien aufweisen, unbedenklich. Dennoch bedaure die Drogeriekette den Vorfall sehr und bitte „für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung“.

Rossmann bittet seine Kunden, alle Flaschen des „enerBiO Haferfreude Smoothies“ nicht mehr zu verwenden. Gegen Erstattung des Kaufpreises könne man das vom Rückruf betroffene Produkt in den Verkaufsstellen zurückbringen. Ob die Erstattung auch ohne Vorlage des Kassenbons erfolge, erklärt das Unternehmen nicht.

Drogeriemarktkette Rossmann ruft seinen „enerBIO Haferfreude Smoothie“ zurück. © Dirk Rossmann GmbH

Auch der Drogeriemarkt dm warnte die Verbraucher in diesem Monat vor seinem Bio-Smoothie mit Protein. Als Grund für den Rückruf gibt das Unternehmen an, dass sich im Produkt Spuren von Erdnüssen, Sesam und weiteren Schalenfrüchten befinden könnten. Das steht allerdings nicht auf der Flasche des Artikels und somit ist die Allergenkennzeichnung nicht korrekt.

