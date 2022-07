Rückruf bei Drogeriekette dm: Baby-Produkt birgt Erstickungsgefahr

Von: Anna Lorenz

Drogerist dm veröffentlichte nun einen Warenrückruf. Das betroffene, fehlerhafte Schnullerzubehör kann für Babys und Kleinkinder lebensgefährlich sein.

Der Drogeriehändler dm-drogerie markt, besser bekannt als dm, warnt gegenwärtig vor Gefahren durch ein Produkt aus dem babylove-Sortiment. „Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ wird der betroffene Artikel zurückgerufen.

Rückruf: Schnullerzubehör betroffen – Materialfehler kann schwere Folgen haben

Das Schnullerzubehör der Marke babylove weise „Materialunregelmäßigkeiten beim Befestigungshaken, an dem der Schnuller angebracht wird“, auf, so dm in der Pressemitteilung. Falls sich „sich verschluckbare Kleinteile von diesem Kunststoffhaken ablösen“ sollten, kann es für Babys und Kleinkinder schnell lebensgefährlich werden, da das Erstickungsrisiko sehr hoch ist.

Diese Schnullerketten der Marke babylove sind Gegenstand des Rückrufs. © dm

Konkret betroffen sind die babylove Schnullerketten mit den Chargencodierungen PO 5460, PO 5537 sowie PO 5538. Diese Nummern befinden sich auf der „Rückseite des Befestigungsclips, mit dem die Schnullerkette festgemacht wird“.

Rückruf bei dm: So gehen Kunden nun am Besten vor

Kundinnen und Kunden, die die betreffenden Schnullerketten erworben haben, können diese – auch wenn bereits geöffnet – gegen Kaufpreiserstattung in den dm-Märkten zurückgeben. Die Vorlage des Kassenbons ist hierbei nicht nötig. Die Drogeriekette entschuldigt sich für entsprechende Unannehmlichkeiten und versichert, „[d]ie Qualität unserer Produkte hat für uns höchste Priorität.“ (askl)

