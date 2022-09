Rückruf bei Edeka: Schon wieder Metallteile in Snack-Produkt gefunden

Mehrere Bundesländer betroffen

Edeka ruft ein süßes Snack-Produkt seiner Eigenmarke zurück. Es könnte Metallteile enthalten. Betroffen ist eine Charge in mehreren Bundesländern.

Hamburg – Edeka ruft Frischei-Waffeln der Marke „Gut & Günstig“ zurück. Diese könnten Fremdkörper aus Metall enthalten, teilte das Unternehmen in Hamburg mit. Verkauft wurde der betroffene Artikel bei Edeka und Marktkauf in verschiedenen Bundesländern.

Rückruf bei Edeka: Frischei-Waffeln können Metallteile enthalten – drei Bundesländer betroffen

Bei den vom Rückruf betroffenen Waffeln handelt es sich um die 250-Gramm Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04. November 2022 (GTIN-Code: 4311501686508). Andere Haltbarkeitsdaten und GTIN-Codes sind nicht betroffen, so das Unternehmen im Rückruf. In den zurückgerufenen Exemplaren können sich Metallfremdkörper befinden. „Beim Verzehr von Fremdkörpern kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen“, teilt das Unternehmen mit. Betroffen sind Märkte in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen.

Der Rückruf im Überblick:

Hersteller Gut & Günstig Vertrieb Edeka und Marktkauf Betroffene Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen Produkt 250-Gramm Packung Frischei-Waffeln Haltbarkeitsdatum 4.11.2022 Grund des Rückrufs kann Metallteile enthalten Kunden-Informationen Telefon: 0800 333 5211 (Mo-So, 8 Uhr bis 20 Uhr) oder per E-Mail: info@edeka.de.

Edeka ruft Frischei-Waffeln seiner Eigenmarke zurück. Sie können Metallteile enthalten.

Rückruf bei Edeka: Metallteile in Lebensmitteln – das sollten Verbraucher nun tun

Verbraucher, die das Produkt erworben haben, können dies auch ohne Kassenbeleg in den jeweiligen Supermärkten zurückgeben. Nachfragen zu den zurückgerufenen Waffeln beantwortet der Hersteller unter den oben genannten Kontaktdaten.

Metallbestandteile, wie in diesem Fall und bei einem aktuellen Käse-Rückruf, zählen laut Behrs, einer Website für Lebensmittelrecht und Lebensmittelhygiene, zu den häufigsten Verunreinigungen in Lebensmitteln. Sie gelangen vor allem durch Eingriffe an den Anlagen in den Prozess bei Störungen und Umbauarbeiten in den Kreislauf. Als weitere häufige Verunreinigungen zählen Verpackungsmaterialien, natürliche Fremdkörper und Schädlinge. Und jedes Jahr gibt es mehr Rückrufe. So gefährlich sind sie. (chd/dpa)

