Rückruf von Bounty, Twix und M&M‘S - Pflanzengift in Eiscremes gefunden

Von: Anna Lorenz

Die Marken Bounty, Twix und M&M‘S gehören zur Mars GmbH. Diese hat nun einen Rückruf von Eisprodukten gestartet. © Schöning/imago stock&people

Zu den Schokoriegeln Bounty, Twix und den bunten Linsen von M&M‘s gibt es schon längere Zeit die tiefgekühlte Variante für heiße Tage. Ein großer Teil der Eiscreme-Produkte wird nun aber zurückgerufen.

Unterhaching - Die Marken Bounty, Twix und M&M‘s kommen metaphorisch gesprochen aus demselben Elternhaus. Die Geschwister im Schokoladenmantel sind nämlich Teil der Produktpalette der Mars GmbH, die in deutschen Supermärkten und Discountern nicht nur die süßen Riegel, sondern auch verschiedene Abwandlungen für den tiefgekühlten Genuss zwischendurch vertreibt. Doch genau hier wird aus M&M jetzt SOS: Die Mars GmbH ruft Eiscreme-Produkte dieser drei Marken zurück.

Rückruf: Pflanzengift in Eisprodukten kann nicht ausgeschlossen werden

Laut dem Hersteller ist nämlich nicht auszuschließen, dass sich in den Produkten „minimale Mengen von Ethylenoxid (ETO) in den Zutaten Johannisbrotkern- und Guarkernmehl“ wiederfinden. ETO ist laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen „ein Pflanzenschutz- und Begasungsmittel und wird zur Bekämpfung von Bakterien und Pilzen eingesetzt. Es kann das Erbgut verändern, Krebs erzeugen und ist in der Lebensmittelproduktion in Europa verboten.“ Dennoch wurde, so der gemeinnützige Verein, Ethylenoxid bereits des Öfteren in Lebensmitteln nachgewiesen - so auch in Johannisbrotkernmehl, auch bekannt als E 410. Wieso es immer wieder zu - teils freiwilligen - Produktrückrufen wegen ETO kommt, hat Merkur.de in diesem Video detailliert für Sie zusammengefasst:

Um einen solchen „freiwilligen Rückruf“ handelt es sich auch in diesem Fall. Die Mars GmbH lässt nämlich verlautbaren, dass „[es] [...] nicht ausgeschlossen werden [könne], dass bei den genannten Produkten minimale Mengen von Ethylenoxid (ETO) in den Zutaten Johannisbrotkern- und Guarkernmehl vorliegen.“ Betroffen seien allerdings nur Eis-Produkte, die zwischen Juni 2020 und Juni 2021 über den Ladentisch gegangen sind. Im Falle von Verzehr bestünde keine Gefahr, „[d]er Rückruf erfolgt aufgrund von technischer Nichtkonformität mit den Grenzwerten für ETO“, so die Mars GmbH.

Diese Produkte ruft die Mars GmbH zurück. © Screenshot netto-online.de

Rückruf: Ein Satz mit Twix: Das war wohl nix - So sollten Betroffene nun vorgehen

„Konsumentinnen und Konsumenten, die das betroffene Produkt gekauft und noch vorrätig haben, können sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung samt MHD an unseren Verbraucherservice wenden: www.mars.de/kontakt oder telefonisch unter 089 – 130 130 60“, so beschließt die Mars GmbH ihren Rückruf. Obwohl der Verzehr dem Unternehmen zufolge sicher sei, ist davon abzusehen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westphalen rät ebenfalls dazu, „Lebensmittel, die von einem öffentlichen Rückruf betroffen sind, [...] in den Verkaufsstellen [zu] reklamieren oder [zu] entsorgen.“ (askl)